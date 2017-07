Réagissez

- Chine — Etats-Unis

La Chine a fermement contesté l’entrée d’un destroyer lance-missiles américain dans ses eaux territoriales au large des îles Xisha, qualifiant ce geste d’«offense grave», a indiqué hier Wu Qian, porte-parole du ministère chinois de la Défense nationale. M. Wu a noté, dans un communiqué, que la Chine avait envoyé des navires militaires et des avions de combat pour avertir le bateau américain.

Plus tôt dimanche, le destroyer lance-missiles USS Stethem est entré sans autorisation dans les eaux territoriales chinoises, au large des îles Xisha. «Les Etats-Unis ont porté gravement atteinte à la confiance stratégique réciproque et à l’atmosphère politique pour le développement des relations militaires mutuelles», a commenté le porte-parole. Selon lui, «le pays a également menacé la sécurité des soldats en première ligne et porté gravement atteinte à la paix et à la stabilité régionales».

- Suède

Quelque 2000 islamistes radicalisés se trouvent actuellement sur le sol suédois, dix fois plus qu’en 2010, mais seule une poignée d’entre eux est susceptible de commettre un acte violent, a indiqué hier le chef du Renseignement. Sur les 3000 extrémistes partisans de l’action violente recensés par la police de la sécurité (Säpo) du pays scandinave, 2000 appartiennent à la mouvance islamiste.

Environ 300 autres sont partis en Syrie ou en Irak depuis 2012 — dont 140 sont revenus — et les 600 ou 700 restants évoluent dans la nébuleuse d’extrême droite ou les milieux de la gauche radicale. En 2010, la Säpo estimait le nombre d’islamistes radicalisés en Suède à 200.

- Royaume-Uni

Un arsenal d’armes destiné à être écouler au Royaume-Uni a été découvert dans le tunnel sous la Manche, a rapporté hier la police britannique, qui a exprimé ses craintes que des armes destinées aux gangs criminels soient utilisées par des terroristes. Une grande quantité d’armes de poing destinées aux «criminels de Londres» a été saisie samedi, dans le tunnel sous la Manche, à la frontière française, a affirmé Scotland Yard, qui relève l’augmentation «significative» des crimes par armes à feu dans la capitale britannique.

Il s’agit de «79 armes de poing de 4 et 16 mm», et d’une quantité de munitions, selon la police qui précise que les armes de poing sont privilégiées par les criminels, parce qu’elles sont facilement dissimulables. Sept ressortissants polonais ont été arrêtés.

- Niger

Au moins 9 personnes ont été tuées et des dizaines d’autres enlevées au cours d’une attaque dans le sud-est du Niger par des éléments présumés du groupe terroriste nigérian Boko Haram, ont indiqué hier les autorités locales. «L’attaque a eu lieu hier (dimanche) soir entre 22h et 23h locales (21h et 22h GMT) et il y a eu 9 morts.

Une trentaine ou quarantaine de femmes et enfants ont été enlevés par les assaillants», a affirmé Abari El Hadj Daouda, le maire de Kabaléwa, cité par les agences. L’attaque a visé dimanche la localité de Ngalewa, à quelques kilomètres de la ville de Kabaléwa, située au nord de la ville de Diffa, la capitale du Sud-Est nigérian, où un attentat-suicide, opéré par deux femmes contre un camp de réfugiés, avait fait mercredi deux morts et 11 blessés, a indiqué le maire.