Réagissez

- Libye

Des tribus du sud de la Libye ont signé, vendredi à Rome, un accord de paix, qui prévoit le contrôle des 5000 kilomètres de frontières du Sud, où agissent notamment des passeurs de migrants, a confirmé dimanche le ministère italien de l’Intérieur. Le ministère, qui hébergeait cette rencontre, a confirmé des informations parues dimanche dans plusieurs journaux italiens, évoquant un accord en 12 points conclu à l’issue d’un marathon secret de négociations de 72 heures à Rome. «Une garde libyenne sera opérationnelle pour surveiller les frontières du sud du pays sur 5000 kilomètres», a précisé le ministre italien de l’Intérieur Marco Minniti au journal La Stampa.

- Equateur

Le socialiste Lenin Moreno a remporté l’élection présidentielle de dimanche en Equateur, qui met ainsi fin à l’ère de Rafael Correa, selon des résultats quasi définitifs du second tour dénoncés toutefois par son adversaire, l’ex-banquier de droite Guillermo Lasso. «Nous voulons un gouvernement qui commence par un appel à tous pour un dialogue fraternel. La main est tendue à qui veut la saisir», a déclaré Lenin Moreno, qui succédera le 24 mai à son charismatique mais polémique mentor, au pouvoir depuis dix ans. Jugé affable et plus conciliant, le candidat d’Alliance Pais (AP, Patria Altiva i Soberana : Patrie altière et souveraine), l’a emporté avec 51,14% des voix.

- Mali

La première phase de la conférence d’entente nationale malienne s’est achevée dimanche à Bamako, sans que la question du statut de l’Azawad ne fasse l’objet d’un consensus. Par ailleurs, dans les résolutions de la conférence, il a été demandé «d’engager des négociations avec le prédicateur radical Amadou Koufa, et le chef terroriste touareg Iyad Ag Ghalay» dans le cadre de la recherche de solutions pour le retour de la paix dans le nord du Mali. «Un comité d’experts doit se constituer pour discuter de la question de l’Azawad», a déclaré le président malien dans son discours de clôture de la rencontre, reconnaissant que les débats de la conférence d’entente nationale n’ont pas permis de dégager un consensus.

- Mexique

Le quotidien mexicain Norte de Ciudad Juarez, où travaillait la journaliste Miroslava Breach, assassinée fin mars, a annoncé qu’il cessait son édition papier pour des raisons de sécurité. «Les agressions mortelles contre les journalistes et l’impunité (de leurs auteurs) nous empêchent de poursuivre librement notre travail», a écrit dimanche Oscar Cantu, le directeur du journal diffusé dans la ville de Ciudad Juarez (nord), dans un éditorial intitulé «Adios !». «Cet exemplaire que vous tenez dans vos mains est la dernière édition imprimée publiée par Norte de Ciudad Juarez», ajoute-t-il à propos de ce titre existant depuis 27 ans.