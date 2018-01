Réagissez

Palestine

Le président américain, Donald Trump, a menacé mardi de couper l’aide financière américaine octroyée aux Palestiniens, si l’Autorité palestinienne refusait de reprendre les négociations de paix que les Etats-Unis veulent relancer. «Nous versons aux Palestiniens des centaines de millions de dollars par an sans obtenir de reconnaissance ou de respect, mais si les Palestiniens ne veulent plus parler de paix, pourquoi devrions-nous leur verser des paiements importants à l’avenir ?» a tweeté mardi Donald Trump. Les fragiles perspectives de paix ont été mises en danger mardi lorsque le Parlement israélien a adopté un projet de loi qui va compliquer le passage sous souveraineté palestinienne de certaines zones de la Ville sainte occupée.



Israël



Israël a annoncé hier le lancement d’un programme destiné à imposer à près de 40 000 migrants en situation irrégulière de choisir entre leur expulsion ou leur incarcération. S’exprimant au début d’une réunion de son cabinet, le Premier ministre, Benyamin Netanyahu, s’est félicité de la mise en place de ce projet destiné à «faire partir les migrants entrés illégalement». Ceux-ci ont jusqu’à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés pour une durée indéterminée. Selon les chiffres du ministère de l’Intérieur, 38 000 personnes sont concernées, en majorité des Erythréens et des Soudanais.



Liban



Le nombre de réfugiés syriens au Liban a baissé au cours des deux dernières années, jusqu’à retomber sous le seuil de 1 million. Le ministre libanais chargé des affaires des déplacés, Mouîne El Marâbi, a souligné que la surveillance et la tenue des données d’enregistrement faciliteraient le retour des personnes déplacées à l’avenir. «Le dernier recensement des réfugiés syriens révèle que leur nombre a baissé de 1,21 million à 980 000 au cours des deux dernières années», a déclaré M. El Marâbi cité par le quotidien Al Hayat. Le ministre a observé que l’assistance apportée aux déplacés diminuait sensiblement en raison du manque de contributions des donateurs, soulignant que «cette assistance n’est pas offerte à l’Etat libanais mais aux Nations unies, et ce sont les organisations compétentes qui la distribuent au sein des populations déplacées».



Somalie



Un minibus transportant des terroristes présumés du groupe shebab a été ciblé mardi par une frappe aérienne d’origine non révélée à proximité de Bariri, à 45 km au sud de Mogadiscio, a affirmé hier le vice-gouverneur des Affaires de sécurité de la région de la Basse-Shabelle, en Somalie, Hassan Nor Mohamed. Selon ses informations sur le terrain, cette opération fait partie d’une campagne militaire lancée récemment contre les Shebab dans la région. Le minibus se trouvait en périphérie d’Awdheegle, une région contrôlée par le groupe terroriste, a précisé le vice-gouverneur. Des habitants locaux ont révélé que le minibus, qui transportait une dizaine de personnes, était chargé d’explosifs et se rendait vers la capitale Mogadiscio au moment de la frappe.