Sénégal : La diaspora aura droit à 15 députés

L'Assemblée nationale sénégalaise a voté une loi permettant l'élection de 15 parlementaires pour la diaspora, portant à 165 le nombre total de députés élus, ont déclaré hier des élus du pouvoir et de l'opposition. Le projet de loi modifiant le code électoral, qui fait suite à la révision constitutionnelle validée par référendum le 20 mars 2016, a été adopté, lundi, «à une écrasante majorité» des députés présents lors du vote, a affirmé, à l'AFP, Moustapha Diakhaté, député et président d'un groupe parlementaire de la majorité, joint par téléphone. Il va permettre à la diaspora d'élire des députés issus de son sein, «c'est une avancée pour la démocratie», a-t-il ajouté. La création des 15 nouveaux sièges de députés entraîne celle de 8 nouveaux départements électoraux à l'étranger, selon les explications du ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, qui a défendu le projet au Parlement. D'après le ministre, cité par l'Agence de presse sénégalaise (APS, officielle), «la diaspora contribue pour plus de 900 milliards de francs CFA (près de 1,38 milliard d'euros) par an à l'économie nationale», soit «près du tiers du budget» de l'Etat pour 2017. Plus d'un demi-million de Sénégalais vivent à l'étranger, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Application de l'accord en RDC : La majorité attend la reconduction par Kabila du mandat des évêques médiateurs

La coalition au pouvoir en République démocratique du Congo a conditionné hier sa participation aux négociations sur les modalités et le calendrier d'application de l'accord de cogestion du pays à la reconduction du mandat de la médiation des évêques par le président Joseph Kabila.

Les évêques avaient invité, hier, la majorité et l'opposition à déposer aujourd’hui des propositions écrites sur les modalités de désignation du Premier ministre, des membres du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral (CNSAP), la taille du gouvernement, le partage des rôles pendant la transition jusqu'à l'élection du successeur de M. Kabila, selon l'abbé Donatien Nshole, porte-parole de l'épiscopat congolais. «Les évêques doivent d'abord présenter le rapport (au sujet de l'accord, ndlr) au président de la République et celui-ci devra reconfirmer dans son pouvoir discrétionnaire le mandat des évêques et le préciser pour la suite», a déclaré Aubin Minaku, secrétaire général de la Majorité présidentielle (MP). «Avant cette étape capitale sur le plan formel sur les prérogatives du président de la République, la MP ne saura poser un acte quelconque», a précisé M. Minaku, indiquant que «c'est le moment de respecter les prérogatives du président de la République, la Constitution et les institutions» de la RDC.

Brexit Démission surprise de l'ambassadeur britannique auprès de l'UE

Nouvelle embûche sur le chemin du Brexit : l'ambassadeur britannique auprès de l'Union européenne, fin connaisseur des dossiers européens, a démissionné hier, moins de trois mois avant le déclenchement du Brexit. Ivan Rogers, nommé en novembre 2013 par l'ancien Premier ministre, David Cameron, aurait dû jouer un rôle de premier plan dans les négociations sur la sortie du Royaume-Uni de l'UE. Changer d'ambassadeur, si près d'une échéance stratégique dans ce dossier, «n'est pas idéal», a regretté Hilary Benn, président de la Commission parlementaire sur le Brexit, sur la BBC.

La Première ministre conservatrice, Theresa May, doit en effet activer l'article 50 du Traité de Lisbonne, qui ouvrira les négociations de sortie, avant la fin du mois de mars. Cela lancera un compte à rebours de deux ans, à l'issue desquels le Royaume-Uni quittera le bloc européen. Avec la démission de M. Rogers, confirmée par le ministère des Affaires étrangères, Mme May perd «l'un des rares responsables de haut niveau britannique à comprendre l'UE», a estimé Charles Grant, directeur du centre d'études sur les questions européennes, Centre for European Reform.