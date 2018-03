Réagissez

- USA-Afrique

Le secrétaire d'Etat américain, Rex Tillerson, se rendra en Afrique la semaine prochaine. «Pour sa première visite officielle en Afrique», le chef de la diplomatie américaine «ira à N'Djaména, à Djibouti, à Addis-Abeba, à Nairobi et à Abuja, du 6 au 13 mars», a annoncé jeudi la porte-parole du département d'Etat, Heather Nauert. Il rencontrera les dirigeants de chaque pays ainsi que les responsables de la Commission de l'UA, dont le siège est à Addis- Abeba.

«Il entend évoquer en particulier comment nous pouvons travailler avec nos partenaires pour lutter contre le terrorisme, favoriser la paix et la sécurité, promouvoir la bonne gouvernance et encourager un commerce et des investissements mutuellement avantageux», a ajouté la porte-parole.

- Ethiopie

Le Parlement éthiopien a entériné hier l'état d'urgence décrété le 16 février par le gouvernement, mais le texte a rencontré une forte opposition qui témoigne des dissensions croissantes au sein même de la coalition au pouvoir.

L'instauration d'un état d'urgence de six mois et prévoyant notamment l'interdiction de toute manifestation avait été décidé en Conseil des ministres au lendemain de l'annonce de la démission du Premier ministre, Hailemariam Desalegn.

Le décret, qui a été vivement critiqué par plusieurs alliés de l'Ethiopie, dont les Etats-Unis et l'Union européenne, devait être approuvé par les deux tiers des députés pour entrer en vigueur.

- Congo

L'ONG RSF s'est dite très préoccupée par l'état de santé «critique» d'un journaliste congolais détenu «arbitrairement» depuis plus d'un an dans une affaire en lien avec la rébellion de la région du Pool, dans le sud du Congo, selon un communiqué rendu public hier.

«Cela fait plus d'un an que l'état de santé du directeur de publication de l'hebdomadaire indépendant Talassa, Ghys Fortuné Dombé Bemba, ne cesse de se détériorer dans une des cellules de la maison d'arrêt à Brazzaville», écrit cette organisation de défense de la presse, qui exige sa libération immédiate.

Selon RSF, ce journaliste se trouvait dans un état critique jusqu'à ce qu'il soit admis en soins intensifs à la clinique Cogemo de Brazzaville le 22 janvier dernier.

- Libye

Le gouvernement libyen a appelé jeudi à un cessez-le-feu immédiat à Sabha (sud), où de nombreux civils ont été tués et blessés dans des conflits tribaux violents. «Le conseil présidentiel du gouvernement d’accord national a exprimé de profonds regrets devant les développements à Sabha et les combats dans la ville entre des frères libyens», a-t-il indiqué dans un communiqué, appelant toutes les parties prenantes à la raison et au dialogue.

Le gouvernement ajoute qu’il est en train de former un comité afin d’«établir une trêve et de rétablir la stabilité dans le Sud». La Manul a exprimé jeudi ses préoccupations face aux violences dans la ville, demandant un arrêt immédiat du «recours indiscriminé aux armes dans les zones densément peuplées».

- France

L’homme d’affaires français Alexandre Djouhri, figure clef dans l’enquête sur des soupçons de financement libyen de la campagne de l’ex-président Nicolas Sarkozy en 2007, a été maintenu en détention provisoire et son audience d’extradition repoussée par un tribunal londonien hier.

Arrêté en janvier à l’aéroport d’Heathrow à la suite d’un mandat d’arrêt européen émis par la justice française, il avait passé cinq nuits en prison avant d’être libéré contre le paiement d’une caution d’un 1,13 million d’euros.

Lundi soir, il a été une nouvelle fois placé en détention provisoire après qu’un second mandat d’arrêt européen ait été émis par la France. Hier, la juge Emma Arbuthnot a décidé de repousser au 9 juillet l’audience d’extradition, qui devait initialement se tenir en avril.

- Suisse

Une personne a été interpellée hier à Berne à la suite d’une alerte à la bombe dans le quartier de la gare, a annoncé la police cantonale, qui a découvert des «objets suspects dans une église». «Nous avons été informés d’une menace de bombe», a déclaré à l’AFP un porte-parole de la police cantonale, Christoph Gnägi.

«Une personne a été arrêtée dans les alentours de l’église» du Saint-Esprit, située juste à côté de la gare, a-t-il dit. La police a ensuite écrit sur son compte Twitter avoir trouvé des «objets suspects dans l’église», sans toutefois préciser la nature de leur découverte. «Selon nos sources, à l’heure actuelle, il n’y a pas eu d’explosion, ni de blessé», a ajouté une porte-parole de la police.

- Maroc

Un homme est décédé hier par électrocution dans une mine de plomb désaffectée près de Jerada, théâtre de manifestations pacifiques depuis la mort de deux frères dans un autre puits abandonné.

Ce mineur de 25 ans a été électrocuté par un compresseur qu’il utilisait pour extraire clandestinement du plomb dans un puits de Sidi Boubker. Ce bourg de 2000 habitants abritait, jusque dans les années 1970, une importante mine de plomb.

Depuis la fermeture du site et faute d’autres sources de revenu, des mineurs continuent de s’aventurer dans les puits pour tenter d’y extraire du plomb, sans aucune mesure de sécurité. Sidi Boubker est situé à une trentaine de kilomètres de Jerada, où des mines désaffectées sont également exploitées clandestinement par la population locale.