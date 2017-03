Réagissez

- Turquie : Ankara menace de frapper les milices kurdes à Minbej en Syrie

La Turquie a menacé, hier, de lancer des frappes contre les milices kurdes syriennes si elles ne se retirent pas de la ville de Minbej proche de la frontière turque. «Nous avons déjà dit que nous frapperons les YPG s’ils ne se retirent pas» de Minbej, a déclaré le chef de la diplomatie turque Mevlut Cavusoglu en se référant aux Unités de protection du peuple (YPG, autonomistes kurdes) qui font partie des Forces démocratiques syriennes (FDS) soutenues par les Etats-Unis.

- Yémen : Au moins 7 morts dans des raids de drones américains

Au moins sept membres présumés d’Al-Qaïda ont été tués hier dans des raids intensifs de drones américains dans le sud et le centre du Yémen, ont indiqué des sources sécuritaires et tribales. Ces attaques, inhabituelles par leur intensité, se sont concentrées sur les provinces d’Abyane et de Chabwa, ainsi que dans celle de Baïda, ont ajouté ces sources.

A l’aube, un drone a visé des jihadistes présumés rassemblés devant la maison d’un membre d’Al-Qaïda dans la vallée de Yashbum, dans la province de Chabwa, tuant quatre d’entre eux, a indiqué un responsable. Dans la province voisine d’Abyane, un drone américain a visé une position tenue par Al-Qaïda à l’est de la ville côtière de Chaqra, sur le Golfe d’Aden, selon un autre responsable de la sécurité qui n’a pas été en mesure de fournir un bilan de cette deuxième attaque.

- Syrie : L’EI se retire d’une grande partie de Palmyre

Les combattants du groupe jihadiste Daech se sont retirés d’une bonne partie de la ville syrienne de Palmyre mais ont laissé derrière eux de nombreuses mines y rendant difficile la progression des forces gouvernementales, a indiqué hier une ONG. Les troupes syriennes, appuyées par l’armée russe, étaient entrées mercredi dans la cité antique après des combats avec les jihadistes, selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH).

Des terroristes se sont retranchés dans des quartiers résidentiels de l’est de la ville. «L’EI s’est retiré d’une grande partie de Palmyre après avoir placé des mines dans la ville. Des kamikazes se trouvent dans des quartiers est», a déclaré Rami Abdel Rahmane, directeur de l’ONG. «Les forces gouvernementales n’ont pas encore été en mesure d’entrer dans le centre de la ville ou dans les quartiers est», a-t-il dit. Selon lui, il n’y a plus de combattants jihadistes dans la principale partie de la cité antique, située dans le sud-ouest de la ville, mais ce secteur est «très miné».

- France : Fillon toujours en course

Le candidat de la droite à l’élection présidentielle en France, François Fillon, ne veut pas abandonner la course, malgré sa probable prochaine mise en examen pour des emplois présumés fictifs pour son épouse et deux de ses enfants et les appels de son propre camp, en crise, pour trouver une alternative. Un sondage publié, hier, a indiqué que seul un Français sur quatre (25%) souhaite que François Fillon maintienne sa candidature, soit une nette baisse par rapport à début février (-10 points), alors que lui-même avait déclaré mercredi que «c’est au peuple français et à lui seul que j’en appelle désormais».

- Egypte : Merkel au Caire pour parler Libye, migration et coopération

La chancelière allemande, Angela Merkel, est arrivée hier en Egypte, entamant une visite de deux jours au Caire et à Tunis pour parler de la Libye, de l’afflux de migrants par la Méditerranée et de coopération économique. Au Caire, Mme Merkel devait s’entretenir avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. «La chancelière parlera avec Sissi, parmi d’autres choses de notre coopération économique, des opportunités pour les compagnies allemandes en Egypte, mais aussi de comment l’économie allemande peut aider à créer des emplois et des possibilités de formations pour les jeunes Egyptiens», a dit son porte-parole Steffen Seibert sur Twitter.