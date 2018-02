Réagissez

- Palestine

Le secrétaire général de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), Saeb Erekat, a condamné jeudi la décision des Etats-Unis d’ajouter le chef du mouvement de résistance palestinien Hamas, Ismaïl Haniyeh, sur leur «liste des terroristes».

«L’OLP rejette et condamne la décision du département américain des Finances d’ajouter le chef du mouvement Hamas, Ismaïl Haniyeh, sur sa liste des terroristes», a déclaré M. Erekat dans un communiqué de presse. Mercredi, le département d’Etat américain avait déjà ajouté Ismaïl Haniyeh à sa «liste des terroristes» mondiaux spécialement désignés, aux côtés de trois groupes. Mercredi, le Hamas a critiqué cette décision, la qualifiant de «ridicule».

- Iran

La police iranienne a annoncé l’arrestation d’une trentaine de femmes à Téhéran pour avoir enlevé leur voile, dont le port est obligatoire en public, même si cette règle est moins strictement appliquée depuis quelques années.

Selon un communiqué succinct de la police de Téhéran publié par les agences Fars, Ilna et Tasnim, «29 personnes» ont été «arrêtées et remises à la justice» parce qu’elles «perturbaient l’ordre social».

Le communiqué n’indique pas quand les arrestations ont eu lieu, mais elles interviennent après que des photos — apparemment prises en Iran — de femmes tête nue dans la rue, leur voile pendu au bout d’une perche en signe de défi, ont circulé ces derniers jours sur les réseaux sociaux.

- Etats-Unis

Donald Trump a publiquement mis en cause hier l’intégrité des plus hauts échelons du ministère de la Justice et du FBI qu’il accuse d’avoir «politisé» les enquêtes en faveur de ses adversaires démocrates. Cette accusation est tout à fait extraordinaire de la part d’un président des Etats-Unis, plus soucieux en général de préserver l’image de deux piliers des institutions américaines.

«Les plus hauts responsables et enquêteurs du FBI et du ministère de la Justice ont politisé le processus sacré d’investigation en faveur des démocrates et contre les républicains», a tweeté M. Trump hier matin à l’aube sans dire nommément qui il visait.

- Europe

Au total, 706 913 demandes d’asile ont été enregistrées dans les Etats membres de l’Union européenne (UE), en Norvège et en Suisse en 2017, soit une baisse de 43% par rapport à l’année précédente, ont révélé jeudi des statistiques. Il s’agit de la deuxième année consécutive de baisse des demandes d’asile depuis l’afflux sans précédent de réfugiés connu par l’UE en 2015 et 2016, selon le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO).

Les chiffres enregistrés en 2017 restent légèrement plus élevés que ceux de l’année 2014, indiquant que l’afflux de demandeurs d’asile reste considérable. Pour la cinquième année consécutive, la Syrie est le principal pourvoyeur de demandeurs d’asile, avec quelque 98 000 demandes. Elle est suivie par l’Irak, l’Afghanistan et le Nigeria.