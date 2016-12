Réagissez

- Palestine : Arrestation de 11 Palestiniens

Onze Palestiniens ont été arrêtés, hier, par les forces d’occupation israéliennes en Cisjordanie, a rapporté le Club des prisonniers palestiniens. Six Palestiniens, dont un adolescent, ont été arrêtés au cours d’incursions israéliennes à El Qods occupée, a indiqué le Club. En outre, cinq autres Palestiniens ont été arrêtés dans la ville Azzoune, à Qaliquia, selon la même source.

Les forces d’occupation israéliennes mènent quotidiennement des campagnes d’arrestation arbitraires à l’encontre de dizaines de Palestiniens en Cisjordanie et à El Qods occupées. Par ailleurs, des groupes de colons juifs ont fait une incursion à la mosquée d’Al Aqsa en entrant par la porte d’Al Maghariba et encadrés par une forte escorte des forces d’occupation, selon l’agence de presse palestinienne WAFA. Des fidèles palestiniens ont fait face à ces colons pour essayer de les empêcher de pratiquer des rituels juifs, selon la même source.

- Europol : Lancement du calendrier de l’avent pour les criminels recherchés

Un calendrier de l’avent pour les criminels les plus recherchés ? C’est l’idée de l’Office européen de police (Europol) qui a lancé, hier, son propre calendrier pour aider à la capture des fugitifs européens. «A partir du 1er décembre et pendant 23 jours, nous publierons chaque jour le nom d’un fugitif appartenant à un des Etats membres» de l’UE, a déclaré à l’AFP Gerald Hesztera, porte-parole de l’agence européenne basée à La Haye.

Ces fugitifs ont tous été condamnés pour avoir commis des meurtres, des enlèvements, des actes de terrorisme ou s’être livrés au trafic de drogue et échappent actuellement à la justice. Le calendrier sera inauguré avec l’Autrichien Tibor Foco, 60 ans, recherché pour le meurtre d’une prostituée en mars 1986.

- Brésil : Première mission sur la lune avant 2020

Un groupe de scientifiques brésiliens travaillant au sein des principales agences de recherche spatiale ont lancé un appel à contribution du secteur public en vue de lancer la première mission du Brésil sur la lune avant l’année 2020, a rapporté, hier, la presse locale. «Garatéa-L» consiste à envoyer un «nano-satellite» sur la lune qui devra mener des recherches et des analyses.

Ce nano-satellite aura pour particularité d’être beaucoup plus léger que les versions plus traditionnelles pesant plus de trois tonnes. L’envoi du nano-satellite sur la lune devrait coûter environ 34 millions de réais (10,3 millions de dollars). Le nom de la mission «Garatéa» signifie «recherche de signes de vie» dans les langues tupi-guarani, tandis que le «L» fait référence à la lune.

- Gambie : Ouverture des bureaux de vote pour la présidentielle

Les Gambiens ont commencé à se rendre aux urnes, hier matin, pour choisir leur nouveau Président parmi trois candidats en lice, dont le sortant Yahya Jammeh, au pouvoir depuis 22 ans, et un candidat unique d’une large coalition de l’opposition, Adama Barrow. Quelque 890 000 électeurs, sur près de 2 millions d’habitants, devront départager MM. Jammeh, Barrow et Mama Kandeh, ancien député du parti au pouvoir représentant une nouvelle formation.

Pour la première fois, M. Jammeh se présente à une élection présidentielle, qui ne paraît pas totalement jouée d’avance, face au candidat de la coalition d’opposition. Les opérations de vote, prévues de 8h à 17h (locales et GMT) dans environ 1400 bureaux à travers le pays, avaient débuté à l’heure dans plusieurs bureaux à Banjul.