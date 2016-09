Réagissez

- France : Deux Marocains expulsés pour soupçon d’adhésion à Daech

La France a expulsé, la semaine dernière, deux Marocains soupçonnés de vouloir commettre, au non de Daech, des «attentats d’envergure» en France et au Maroc, a annoncé jeudi le ministère de l’Intérieur marocain. C’est sur la base d’une enquête réalisée par le Bureau central d’investigation judiciaire que les services de sécurité français ont pu révéler l’orientation terroriste de ces deux individus. Selon le même ministère, l’un des deux suspects, recruté par un dirigeant de Daech actif sur la scène syro-irakienne, avait l’intention de coordonner des opérations terroristes en France et au Maroc où il visait les secteurs vitaux et les différents services de sécurité.

- Syrie : Accord trouvé entre la Russie et les USA sur Alep

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, a déclaré depuis Téhéran qu’un accord imminent est en train de se conclure entre son pays et l’USA sur le règlement de la situation à Alep, en Syrie. Ce dernier avait précisé qu’il y aura une autre rencontre entre les militaires des deux parties dans le but de finaliser l’accord en question. M. Ryabkov est arrivé à Téhéran mercredi et rencontrera de hauts responsables iraniens, notamment le vice-ministre des Affaires étrangères chargé des affaires internationales et juridiques, Abbas Araqchi.

- Brésil : Le nouveau président rappelle ses ambassadeurs au Venezuela, en Bolivie et en Equateur

Le gouvernement du nouveau président du Brésil, Michel Temer, a rappelé, mercredi pour consultations, ses ambassadeurs au Venezuela, en Bolivie et en Equateur après les critiques émises par ces pays sur la destitution de la dirigeante de gauche, Dilma Rousseff. Le ministère des Affaires étrangères brésilien avait regretté la condamnation formulée par Caracas, qui a gelé ses relations diplomatiques, qualifiant la destitution de «coup d’Etat parlementaire». Michel Temer (centre droit) est devenu donc président du Brésil après la destitution controversée de Dilma Rousseff pour maquillage des comptes publics, mettant fin à 13 ans de règne de la gauche dans ce pays.

- Malaisie : Premier cas d’infection au Virus Zika confirmé

La Malaisie a confirmé jeudi un premier cas d’infection au virus Zika, après qu’une femme de 58 ans ait été hospitalisée. Cette dernière aurait été infectée lors d’une visite chez sa fille à Singapour durant ce mois d’août. Son mari ainsi que d’autres membres de sa famille ayant résidé dans la même maison n’ont pas encore présenté de symptômes, a indiqué le ministre de la Santé malaisien, lors d’une conférence de presse. Ses services ont entamé des opérations de «contrôle des vecteurs», notamment de fumigation et de destruction des nids dans la zone résidentielle de la patiente et les endroits qu’elle a visités.

- Venezuela : Maduro menace de faire lever l’immunité des élus

Le président vénézuélien, Nicolas Maduro, a annoncé mercredi qu’il demandera au Tribunal suprême de justice d’étudier la levée de l’immunité de certains parlementaires, qui songeraient selon lui de faire un coup d’Etat contre lui. A la veille d’une grande marche de l’opposition à Caracas, M. Maduro a dit avoir demandé à la Cour constitutionnelle la levée de l’immunité propre à toutes les fonctions publiques du Venezuela, en commençant par l’immunité parlementaire, si cela est nécessaire au maintien de la paix pour combattre toutes activités putschistes. «L’immunité parlementaire n’est pas faite pour violer la Constitution, commettre des crimes ou appeler à une intervention étrangère», s’est-il défendu.