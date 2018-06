Réagissez

- Mali

Le gouvernement malien a adopté un projet de loi d’entente nationale destiné à «la consolidation de l’unité nationale» et le «vivre-ensemble», selon un communiqué diffusé dans la nuit de jeudi à hier.

Le texte «propose, pour transcender le douloureux héritage de la crise née en 2012, le bénéfice du pardon aux fautifs et le bénéfice de l’indemnisation et de l’assistance publique aux victimes», selon le communiqué du Conseil des ministres. «S’appuyant sur les vertus du pardon», selon le gouvernement, il «offre la possibilité de réinsertion à ceux qui se sont laissés entraîner dans la contestation armée et manifestent un repentir sincère».

- Corée

Séoul et Pyongyang ont convenu, hier, de tenir des pourparlers militaires dans le village frontalier de Panmunjom le 14 juin, afin d’apaiser les tensions entre les deux parties, ont rapporté des médias.

Cet accord a été conclu après des entretiens entre de hauts responsables des deux camps à Panmunjom, pour discuter de la mise en œuvre de la Déclaration de Panmunjom, que les dirigeants des deux pays ont signée après leur rencontre du 27 avril, selon ces médias.

Ces pourparlers militaires entre officiers généraux ont été fixés au 14 juin à Tongilgak, un bâtiment contrôlé par la Corée du Nord à Panmunjom, village situé sur la frontière intercoréenne hautement militarisée.

- Etats-Unis

La «tolérance zéro» de l’administration Trump face à l’immigration illégale provoque le malaise aux Etats-Unis et la Maison-Blanche s’est vue accusée de violations des droits de l’homme en séparant les enfants de leurs parents arrêtés après avoir passé clandestinement la frontière avec le Mexique.

Des manifestations étaient prévues hier dans plusieurs dizaines de villes américaines pour protester contre cette mesure, censée décourager les candidats à l’immigration mais considérée comme cruelle et inutile. «Cela ne représente pas ce que nous sommes, nous Américains, ce n’est pas ce pour quoi nous luttons», a lancé l’élu démocrate Joachin Castro, lors d’un rassemblement jeudi à San Antonio.

- Burkina Faso

L’Assemblée nationale burkinabè a adopté un projet de loi portant code pénal, en vertu duquel la peine de mort est désormais abolie dans ce pays d’Afrique de l’Ouest, ont rapporté hier des médias locaux.

L’adoption de ce projet de loi, qui a eu lieu jeudi, lors d’une séance plénière de l’Assemblée nationale, avec 83 voix pour et 42 contre, permettra ainsi au Burkina Faso de rejoindre la liste des pays ayant supprimé la peine de mort de leur arsenal juridique.

Selon le ministre burkinabè de la Justice, René Bagoro, l’objectif général de l’adoption d’un nouveau code pénal «était de mettre à la disposition des praticiens du droit et des justiciables un arsenal actualisé et moderne pour une justice plus crédible, équitable, accessible et efficace dans l’application de la loi pénale».