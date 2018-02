Réagissez

- Yémen : Saoudiens et Emiratis tentent de calmer le jeu à Aden

L’Arabie Saoudite et les Emirats arabes unis ont mis hier tout leur poids pour tenter de rétablir un calme durable à Aden, où des combats ont abouti à la conquête d’une grande partie de la deuxième ville du Yémen par des forces séparatistes aux dépens du gouvernement. Précédemment alliées, les forces séparatistes et l’armée loyale au président Abd Rabbo Mansour Hadi se sont affrontées entre dimanche et mardi à Aden, mettant à mal la coalition arabe contre les rebelles houthis soutenus par l’Iran.

- Maroc : Démantèlement d’une cellule liée à l’EI

Une cellule composée de sept membres, liée au groupe djihadiste Etat islamique (EI), a été démantelée dans les villes marocaines de Tanger (nord) et Meknès (centre), a annoncé hier le ministère de l’Intérieur. Les suspects, qui planifiaient de rejoindre les rangs d’une branche de l’EI, sont accusés d’avoir diffusé de la propagande et planifié des attaques visant des personnes et des biens, a indiqué ce ministère dans un communiqué relayé par l’agence MAP.

Lors de l’opération menée par le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ), des équipements électroniques, armes blanches et documents «faisant l’apologie de la pensée extrémiste» ont été saisis, selon la même source.

- Syrie : Ankara estime ne pas avoir de «leçon» à recevoir de Paris

Le ministre turc des Affaires étrangères a fustigé hier la mise en garde adressée par le président français au sujet de l’offensive turque en Syrie, affirmant que la France «n’a pas de leçons à donner» à la Turquie. «La France, ni aucun autre pays, ne peut donner de leçons à la Turquie. Ils savent très bien quel est l’objectif de cette opération», a déclaré Mevlüt Cavusoglu, répondant à des questions de journalistes à Ankara.

Malgré les appels à la retenue, le président turc Recep Tayyip Erdogan a réaffirmé mardi que l’offensive ne s’arrêterait pas «avant l’élimination de la menace terroriste» à la frontière turque, en allusion aux YPG qui contrôlent de nombreux territoires dans le nord de la Syrie. Le président français, Emmanuel Macron, a lui mis en garde la Turquie contre toute velléité d’«invasion» de la Syrie.

- Turquie : Le président d’Amnesty International restera finalement en détention

Un tribunal d’Istanbul est revenu hier sur sa décision, prise la veille, de remettre en liberté conditionnelle le président d’Amnesty International en Turquie, jugé pour «appartenance à une organisation terroriste» et détenu depuis juin 2017, a annoncé l’ONG. «Le tribunal d’Istanbul a maintenant annulé sa propre décision de libération prise hier. Taner restera en détention préventive», a tweeté Andrew Gardner, chercheur spécialiste de la Turquie à Amnesty.

- France : L’Observatoire national contre l’islamophobie confirme la baisse des actes antimusulmans

L’Observatoire national contre l’islamophobie a confirmé hier la baisse des actes antimusulmans en France durant l’année 2017, s’indignant toutefois du non-aboutissement des plaintes déposées depuis plus d’un an.

«121 actes antimusulmans contre 185 pour l’année 2016, soit 34,60% d’actes en moins pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017», a indiqué le président de l’Observatoire, Abdallah Zekri, dans un bilan, après le constat donné auparavant par le ministère de l’Intérieur faisant état d’une baisse en 2017 des actes haineux, englobant des faits racistes, antimusulmans et antisémites.