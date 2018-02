Réagissez

- Territoires palestiniens

Sept centres médicaux à Ghaza sont hors service depuis hier en raison du manque de carburant pour alimenter les générateurs, a indiqué le ministère de la Santé dans l’enclave palestinienne.

La situation sanitaire dans la bande de Ghaza est entrée dans une «phase sans précédent» en raison de la pénurie d’électricité, a affirmé dans un communiqué Achraf Al Qudra, porte-parole du ministère de la Santé à Ghaza.

Lundi, l’hôpital palestinien de Beit Hanoun, dans le nord de l’enclave, avait déjà cessé de fonctionner faute de fuel et a annoncé le transfert de ses patients vers d’autres établissements de santé. La bande de Ghaza qui compte deux millions d’habitants ne reçoivent du réseau public que quelques heures d’électricité par jour.

- Espagne

La vice-présidente du gouvernement espagnol a demandé hier au chef du Parlement catalan de renoncer à soutenir la candidature de Carles Puigdemont à la direction de la région et de lancer des consultations pour trouver un nouvel aspirant.

Destitué fin octobre de la présidence de la Catalogne par Madrid, Carles Puigdemont, installé en Belgique et recherché par la justice espagnole, reste le seul candidat. Son investiture par le Parlement régional, dominé par les indépendantistes, devait intervenir à l’issue d’un débat programmé à partir de mardi et reporté par le président du Parlement, Roger Torrent, face aux obstacles judiciaires à sa candidature.

- Yémen

Des forces séparatistes du sud du Yémen se sont déployées hier dans Aden, après trois jours de combats meurtriers qui ont vu les troupes gouvernementales perdre le contrôle de la deuxième ville du pays.

Aucun combat n’a été signalé en matinée, mais la situation reste tendue dans la grande cité portuaire, où des éléments d’une force militaire yéménite pro-séparatiste appelée «Ceinture de sécurité», entraînée et soutenue par les Emirats arabes unis, ont pris position dans les rues.

La bataille entre séparatistes du Sud et forces gouvernementales à Aden a donné une dimension encore plus complexe au conflit yéménite. Cette guerre a fait en trois ans plus de 9200 morts.

- Syrie

De violents affrontements entre les forces turques et les combattants kurdes ont secoué hier des villages d’Afrine, enclave du nord-ouest de la Syrie pilonnée par les frappes aériennes, et où les blessés continuent d’affluer dans les hôpitaux. Ankara ne cesse de réitérer sa détermination à poursuivre son offensive lancée le 20 janvier, malgré les appels à la retenue. Le président français Emmanuel Macron l’a mis en garde contre toute velléité «d’invasion» de la Syrie.

La Turquie a lancé cette nouvelle opération avec l’aide de rebelles syriens pour chasser de sa frontière la milice kurde des Unités de protection du peuple (YPG), classée groupe «terroriste» par Ankara mais alliée incontournable de Washington dans la lutte contre les djihadistes. Les avions turcs survolaient hier matin la ville d’Afrine, a constaté un correspondant de l’AFP, et les bombardements dans les environs de la cité ont gagné en intensité ces derniers jours, a-t-il précisé.