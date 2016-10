En attendant le véritable sursaut

Réagissez

Le Liban a enfin un nouveau président de la République, un poste vacant depuis mai 2014. Cela fait beaucoup pour un pays qui aurait préféré éviter une telle vacance, même si au Liban la charge de Président est purement honorifique.

C’est donc l’ancien général Michel Aoun qui y a été élu lors de la 46e réunion du Parlement. Que n’a-t-il donc fallu comme tractations et autres alliances — et celles-ci sont mêmes riches en enseignements, rappelant qu’en politique, il n’y a rien d’impossible. «C’est l’art du possible», disait-on souvent et, dans le cas du tout nouveau chef de l’Etat libanais, cela est bien établi. A commencer au moins par la forme, c’est-à-dire par le Parlement qui l’a porté à la plus haute fonction et que lui-même qualifiait d’illégitime. Ce que ses détracteurs n’ont cessé de rappeler, tout comme sa capacité à engager des volte-face politiques.

Quant à ses alliances, elles sont aussi vastes que le champ politique libanais qui se mesurait jusqu’à un temps très récent entre partisans et opposants à la Syrie, très présente sur tous les plans au Liban jusqu’à ce qu’elle s’en retire en 2005, à la suite de pressions internationales. Mais la guerre qui s’y déroule depuis 2011 a donné lieu à d’autres alliances, comme cet engagement militaire aux côtés du régime syrien et allié déclaré du général Michel Aoun face à d’autres forces libanaises. Faudrait-il alors rechercher et même y voir une quelconque conséquence, du genre un syllogisme qu’interdirait pourtant le parcours même du général, farouche opposant aux troupes syriennes sur le sol libanais.

Son combat est connu à ce sujet, même s’il l’a perdu et fut contraint à l’exil. Et s’il a abandonné l’uniforme, Michel Aoun est par contre demeuré très présent sur la scène politique, avec des alliances qui ont parfois surpris. Comme avec le Hezbollah et contre d’autres formations qui ont décidé cette fois de le soutenir sur le chemin de la présidence de la République. Il a ainsi obtenu l’appui inopiné de deux de ses adversaires politiques : le chef chrétien maronite des Forces libanaises (FL) Samir Geagea et l’ancien Premier ministre musulman sunnite Saad Hariri. Tous deux sont hostiles au Hezbollah et au président syrien Bachar Al Assad. Toute une architecture. On en connaît l’impact puisque le Liban est demeuré sans chef d’Etat pendant plus de deux ans. Autant d’années de tractations et d’arrangements. En tout cas, la Syrie exultait.

Le quotidien proche du pouvoir Al Watan publie à la une la photo de Michel Aoun, avec ce commentaire : «C’est le triomphe de la résistance, de la Syrie et de ses alliés. C’est le triomphe de Michel Aoun. C’est la victoire pour l’option nationale.»

Ce qui ne s’est jamais produit même durant la guerre civile (1975-1990), mais pour quels engagements, ne manque-t-on pas de se demander ? La Syrie ne devant plus être considérée comme auparavant, quel agenda, car c’est ce qui manque pour ce pays où l’on craint toujours une nouvelle guerre ? C’est malheureusement bien cela, le Liban, où les différents pouvoirs ont bien tenté ces dernières années à désarmer les groupes et les milices. Il a même été convenu de ne pas désarmer la résistance face à Israël, et là il s’agit du Hezbollah qui y fait face. C’est cette convergence qui doit aujourd’hui être prise en considération, mais le sera-t-elle réellement ?

Au Liban, les besoins sont aussi nombreux qu’urgents, aggravés par l’afflux de plus d’un million de réfugiés syriens. Mais, minées par la corruption, les autorités ne peuvent offrir à la population les services de base. Des analystes laissent pourtant entendre que «rien ne garantit des progrès au-delà» de l’élection, laquelle ne serait donc qu’une fin en soi. De quoi accentuer la colère de la population. Peut-être faudra t-il attendre le nouveau gouvernement, mais surtout le temps qu’il faudra pour sa formation. L’on saura alors si une telle convergence prendra l’allure d’un sursaut.