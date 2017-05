Emmanuel Macron élu président de la France

Réagissez

Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a été élu dimanche président de la République en battant largement la candidate d'extrême droite Marine Le Pen lors d'un second tour marqué par une forte abstention, mais de nombreux défis attendent cet homme jeune à l'ascension fulgurante, à commencer par l'obtention d'une majorité à l'Assemblée.

Le candidat centriste, 39 ans, va devenir le huitième président de la Ve République, le plus jeune de l'Histoire, en obtenant entre 65 et 66,1% des voix face à Marine Le Pen (33,9% à 35%), selon les premières estimations dimanche soir. Les deux dirigeants ont eu un échange téléphonique "bref" et "cordial", selon l'entourage du vainqueur.

Pour sa première apparition, l'air et le ton grave, le président élu a estimé que sa "responsabilité" serait "d'apaiser les peurs, de nous faire renouer avec l'optimisme", promettant d'agir avec "humilité, dévouement et détermination".

