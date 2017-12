Elections partielles pour les Tunisiens en Allemagne : Un jeune bat le candidat de l’alliance au pouvoir

Réagissez

Yassine Ayari, un néophyte en politique, a battu le candidat de Nidaa Tounes, soutenu par Ennahdha, et remporté de siège d’Allemagne de l’ARP. Il est vrai que l’élu n’a obtenu que 284 voix, soit à peine 01% des voix des 26500 électeurs inscrits.

L’heureux élu a dit avoir bénéficié du soutien de l’ex-Président, Moncef Marzouki. Mais, faut-il le rappeler, il n’a obtenu que 284 voix. Le candidat de Nidaa Tounes a obtenu, quant à lui, 253 voix, soit même pas le dixième des 3013 voix récoltés par Nidaa Tounes, vainqueur en 2014, sans compter les 2643 voix, obtenus par Ennahdha, lors du dernier scrutin. C’est dire le manque de mobilisation qui a marqué ces élections parlementaires partielles pour ce siège vacant à l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) pour les Tunisiens en Allemagne, suite à l’entrée au gouvernement du député Hatem Ferjani.

Le nombre d’électeurs pour ces élections partielles n’est que 1326, soit à peine 18 % des 7358 qui ont voté en 2014. Les 284 voix de Yassine Ayari représentent à peine 09 % des 3013 voix de son prédécesseur. Par ailleurs, il n’a pas suffi que le taux de participation soit faible, à peine 05 % des inscrits, le nombre de candidats s’est élevé à 26, alors qu’ils n’étaient que 13 en 2014, ce qui a éparpillé davantage les voix. Il est vrai, aussi, qu’en 2014, les choix des votants étaient plus ciblés. Les candidats de Nidaa Tounes et d’Ennahdha, les deux premiers en 2014, ont récolté 77 % des voix exprimées ; par contre, Yassine Ayari et le candidat de Nidaa Tounes n’ont réuni qu’à peine 45 % des voix. Les candidats d’Ettayar, Machrouaa Tounes, la voix des Tunisiens en Allemagne, Béni Watani et Afek Tounes ont obtenu respectivement 11,37 % ; 11,12 % ; 07,41% ; 05,39 % et 04,21%, soit 40 % des suffrages, contribuant à davantage d’éparpillement des voix exprimées et permettant la victoire du jeune Ayari.

L’élu est le fils d’un commandant de l’armée, Tahar Ayari, abattu en mai 2011 par un groupe terroriste à Rouhia, près du Kef, dans une opération considérée comme la première action terroriste en Tunisie. Depuis, Yassine n’a cessé d’accuser le commandement de l’armée de manque de vigilance dans le traitement du dossier de l’assassinat de son père, ce qui lui a occasionné des tracas judiciaires et le jeune Ayari a préféré s’installer à l’étranger. « Aujourd’hui, je suis content de rentrer en tant que député pour rendre hommage à mon père et lui montrer que je suis toujours sur les trousses de ses assassins », a-t-il dit, juste après son élection.

Concernant les péripéties du vote, il est important de se rappeler des élections présidentielles de 2014. Ennahdha n’avait pas alors présenté de candidat. Les islamistes ont annoncé leur neutralité. Pourtant, leurs bases ont massivement voté pour Marzouki, d’où les 44 % de voix que l’ancien président avait obtenues, lors du dernier scrutin présidentiel. Cette fois-ci, Ennahdha n’est pas neutre. Elle s’est ouvertement positionnée pour le candidat de Nidaa Tounes. Des militants de Machrouaa Tounes ont par ailleurs déploré un appel dans la mosquée en faveur du candidat de Nidaa Tounes, fait par des militants d’Ennahdha.

Toutefois, les observateurs disent que, seulement, la frange structurée d’Ennahdha a voté pour le candidat du Nidaa, au milieu d’une absence quasi-complète de mobilisation. Les sympathisants d’Ennahdha ont, par contre, voté pour Yassine Ayari, soutenu également par les sympathisants de l’ancien Président Marzouki. Donc, le candidat de Nidaa Tounes a été, principalement, victime du manque général de mobilisation, et la multiplication des candidatures de la même mouvance (Machrouaa Tounes, Béni Watani et Nidaa Tounes), ce qui a pesé lourd au décompte final.

Un revers pour Nidaa Tounes et pour l’alliance au pouvoir. Un avant-gout des prochaines échéances électorales. « Si Yassine Ayari a pu gagner en Allemagne où il n’a ni fief, ni réseau, cela va ouvrir l’appétit de participation à tout le monde, d’autant plus que ce jeunot a gagné contre le candidat de l’alliance au pouvoir », pense le chef du bloc parlementaire nationaliste, Mustapha Ben Ahmed. « Les élections du député des Tunisiens d’Allemagne ont traduit la crise de la classe politique en Tunisie », conclut-il.