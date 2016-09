Réagissez

Le haut-commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, Zeid Ra’ad Al Hussein, a déploré hier qu’un nombre croissant de pays refuse de coopérer avec ses experts et observateurs internationaux, blâmant notamment la Syrie, l’Iran et le Venezuela.

«Après deux ans comme haut-commissaire, il est important pour moi de partager notre préoccupation face à une tendance émergente : le refus d’un nombre croissant d’Etats membres d’accorder l’accès sur leur territoire au personnel du Haut-Commissariat», a déclaré Zeid Ra’ad Al Hussein, ouvrant la 33e session du Conseil des droits de l’homme de l’ONU. «Les Etats peuvent fermer nos bureaux, mais ils ne peuvent pas nous faire taire, ils ne peuvent pas nous aveugler», a-t-il ajouté devant les 47 Etats membres du Conseil des droits de l’homme à Genève.

Il a ainsi vivement critiqué le Venezuela, qui refuse depuis deux ans et demi de délivrer un visa au représentant régional du Haut-Commissaire. «Ce refus total d’accès est particulièrement choquant à la lumière de nos vives préoccupations concernant les allégations de répression des voix de l’opposition et des groupes de la société civile, d’arrestations arbitraires, d’usage excessif de la force contre les manifestations politiques (...), alors que la faim se répand de plus en plus et que la situation sanitaire se détériore fortement», a asséné le haut-commissaire.

Si certains pays refusent tout accès, d’autres présentent des refus partiels. Ainsi, le Bélarus, l’Erythrée, la Corée du Nord, l’Iran et la Syrie refusent ainsi actuellement de coopérer avec les experts du haut-commissaire ayant un mandat dit par pays, a-t-il déploré. En Turquie par exemple, a-t-il dit, le Haut-Commissariat a demandé à pouvoir envoyer ses experts dans le Sud-Est à majorité kurde pour effectuer une «évaluation indépendante» de la situation alors que l’ONU continue «de recevoir des rapports faisant état de la destruction et de la démolition de villes et villages dans le Sud-Est». Cet accès leur a toutefois été refusé, alors même que la Turquie l’a personnellement invité à «visiter le pays», a-t-il expliqué.