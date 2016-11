Réagissez

Vainqueur de la présidentielle du 8 novembre, le républicain Donald Trump se prépare à prendre ses fonctions le 20 janvier 2017. Il a déjà noué ses premiers contacts avec des dirigeants de pays alliés des Etats-Unis.

Ainsi, il a invité la Première ministre britannique Theresa May à lui rendre visite «aussi vite que possible» et une rencontre avec le chef du gouvernement japonais Shinzo Abe est envisagée la semaine prochaine, selon l’AFP. Jeudi, Donald Trump a rencontré le président sortant Barack Obama, une entrevue qu’il a qualifiée de «bonne alchimie».

De fait, pour le nouveau Président, les Etats-Unis ne peuvent plus être les gendarmes du monde et doivent réduire leur aide internationale.

Le 45e président américain a rencontré le président de la Chambre des représentants, Paul Ryan, et le chef de la majorité du Sénat, Mitch McConnell. Les républicains gardent la main sur ces ceux institutions.



Divergences

Les maîtres du Congrès et le nouveau Président divergent sur plusieurs points, notamment sur les modalités de concrétisation de la promesse du candidat d’édifier un mur entre les Etats-Unis et le Mexique. Des républicains, dont Paul Ryan, doutent de l’utilité d’un mur et se demandent aussi comment le financer. Et le Congrès n’entend pas signer un chèque en blanc au Président. La politique étrangère, notamment le rôle de l’Otan face à la Russie, pourrait opposer le président Trump à une partie des conservateurs qui considèrent Moscou comme un ennemi. Quant à l’engagement du candidat à limiter le nombre de mandats des élus du Congrès, ceux-ci lui ont adressé une fin de non-recevoir. «On a déjà une limite, cela s’appelle les élections», a déclaré le sénateur Mitch McConnell.

Par ailleurs, le Canada et le Mexique se sont dit prêts à renégocier l’Accord de libre-échange nord-américain (Aléna). Donald Trump a plaidé durant sa campagne pour un retour à davantage de protectionnisme aux Etats-Unis, évoquant maintes fois une renégociation, voire une abrogation, de l’Aléna. De son côté, le puissant syndicat du secteur automobile aux Etats-Unis, l’UAW, a apporté jeudi son soutien au président élu pour qu’il renégocie l’Aléna comme il s’y est engagé pendant sa campagne. Proche du parti démocrate, l’United Automobile Workers Union a fait campagne contre le républicain Donald Trump mais a assuré jeudi qu’il trouverait «un terrain d’entente» avec le nouveau président Trump, a affirmé son patron Dennis Williams.

«Je pense que sa position sur le commerce international est bonne», a-t-il ajouté au siège de l’UAW à Detroit, capitale de l’automobile aux Etats-Unis, rappelant les déclarations de Donald Trump pendant la campagne. «Le commerce est un énorme problème pour les Américains qui ont vu leurs emplois et leurs communautés détruits par ces accords commerciaux et ils sont furieux», a observé D. Williams. Il a estimé que plus d’un tiers des 425 000 membres de l’UAW ont voté pour Donald Trump et sans doute davantage parmi ceux âgés de plus de 50 ans.

«C’est un message qui a trouvé un écho parmi nos adhérents. Je pense qu’Hillary Clinton s’est vu reprocher l’Aléna et que Donald Trump avait un bon message sur la façon dont l’Aléna a détruit des emplois», a-t-il ajouté. L’Accord de libre-échange nord-américain a été signé par Bill Clinton lorsqu’il était président des Etats-Unis. «Quand je vois l’argent que General Motors, Ford, Toyota et Nissan investissent au Mexique, cela représente autant d’emplois qui disparaissent pour nos citoyens», a-t-il accusé, indiquant qu’il est disposé à rencontrer Donald Trump pour en parler. «Je ne le vois pas comme un républicain traditionnel. Je le considère comme quelqu’un qui a pris beaucoup d’engagements pour les ouvriers», a affirmé le président de l’UAW. Plusieurs Etats où l’industrie automobile est fortement représentée et qui votaient traditionnellement pour le candidat démocrate, comme le Michigan et le Wisconsin, ont voté en 2016 pour Donald Trump, faisant basculer l’élection en sa faveur.

Ceci dit, Donald Trump et les républicains sont d’accord quant à abroger l’Obamacare, la réforme adoptée en 2010 par le Congrès, alors démocrate, qui a permis à 22 millions d’Américains de gagner une couverture maladie. «Nous allons faire un vrai boulot sur la santé», a déclaré Donald Trump mercredi au Capitole, siège du Congrès. Reste à savoir par quoi la remplacer. En outre, il a déjà promis aux conservateurs de nommer un juge issu de leurs rangs à la Cour suprême, pour le siège vacant depuis février.