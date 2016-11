Donald Trump élu président des Etats-Unis d’Amérique

Réagissez

Donald Trump

"Je m'engage à être le président de tous les Américains", a déclaré l'homme d'affaires de 70 ans, à l'issue d'une campagne extrêmement agressive.

"Je m'engage à être le président de tous les Américains", a déclaré l'homme d'affaires de 70 ans, à l'issue d'une campagne extrêmement agressive. "L'heure est venue pour l'Amérique de panser les plaies de la division", a-t-il ajouté dans un discours de victoire au ton conciliant.



Les marchés avaient dévissé avant même l'annonce de sa victoire, scellée mercredi à l'issue d'une soirée électorale déjouant tous les sondages. Huit ans après l'élection de Barack Obama, premier président noir qui avait suscité une immense vague d'espoir, Donald Trump, taxé de sexisme et de xénophobie par ses adversaires, l'a emporté sur la démocrate Hillary Clinton qui espérait devenir la première femme présidente de l'histoire. Le milliardaire de l'immobilier, dont le programme de politique étrangère suscite de très nombreuses interrogations, s'est par ailleurs engagé à entretenir de bonnes relations avec les autres pays.



Vladimir Poutine l'a félicité mercredi et a dit espérer une amélioration des relations russo-américaines, dans "une situation critique" selon le président russe. "Nous avons un bon programme économique", a également déclaré M. Trump, qui avait fait campagne comme l'outsider déterminé à mettre fin à la corruption des élites politiques. "Nous allons de nouveau rêver de grandes choses pour notre pays". "Nous allons nous mettre au travail immédiatement pour le peuple américain", a-t-il ajouté.



Ce milliardaire imprévisible, que personne n'avait vu venir, avait annoncé lundi un "Brexit puissance trois", référence au vote surprise des Britanniques pour sortir de l'Union européenne. Il a durant toute sa campagne galvanisé un électorat blanc modeste se sentant laissé-pour-compte face à la mondialisation et aux changements démographiques, auquel il décrivait un avenir sombre pour les Etats-Unis.



Sa victoire choc est une gifle pour le président Obama qui avait joué de tout son charisme pour pousser la candidature de son ancienne secrétaire d'Etat. Elle intervient à l'issue de 18 mois d'une campagne électorale qui a profondément divisé les Etats-Unis et stupéfié le monde par ses outrances et sa violence.