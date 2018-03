Donald Trump accepte un sommet avec Kim Jong-un d’ici mai

Réagissez

Ni l’armistice de 1953 ni la fin de la guerre froide n’ont atténué la tension dans la péninsule, malgré les tentatives de rapprochement.

Le président américain, Donald Trump, a accepté de participer à un sommet historique avec le leader nord-coréen, Kim Jong-un, rapporte l’AFP. L’annonce a été faite jeudi par le conseiller national sud-coréen à la Sécurité, Chung Eui-yong, depuis la Maison-Blanche à Washington, après avoir rencontré, en début de semaine, le dirigeant nord-coréen.

«(…) Au cours de notre rencontre lundi avec Kim Jong-un, ce dernier a dit s'engager à la dénucléarisation. Kim a promis que la Corée du Nord s'abstiendrait de tout autre test de missile ou nucléaire. Il comprend que l'exercice militaire conjoint de routine entre la République de Corée et les Etats-Unis doit continuer et il a fait part de son désir de rencontrer le président Trump le plus vite possible», a déclaré le responsable sud-coréen. Il a ajouté que «le président américain a dit qu'il rencontrerait Kim Jong- un d'ici mai pour parvenir à la dénucléarisation permanente.

La République de Corée, les Etats-Unis et nos nombreux partenaires à travers le monde restent pleinement et résolument engagés dans la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne». Washington, Séoul et leurs partenaires, poursuit Chung Eui-yong, «ne répéteront pas les erreurs du passé et la pression va se poursuivre jusqu'à ce que la Corée du Nord traduise ses déclarations par des actes concrets».

Dans un tweet, Donald Trump a salué de «grands progrès» sur le dossier nord-coréen, insistant sur le fait que l'homme fort de Pyongyang a parlé de «dénucléarisation», pas seulement d'un «gel» des activités nucléaires. «Les sanctions doivent rester en place jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé», a-t-il ajouté. La Maison-Blanche a confirmé que le président américain a accepté la proposition du dirigeant nord-coréen.

L'ouverture du leader nord-coréen Kim Jong-un et sa volonté de discuter de son programme nucléaire ont «un peu surpris» les Etats-Unis, a déclaré le secrétaire d'Etat américain, Rex Tillerson. «C'est une décision que le Président (Trump) a prise lui-même», a expliqué R. Tillerson à Djibouti, à l'issue d'une rencontre avec le ministre djiboutien des Affaires étrangères, Mahamoud Ali Youssouf.

«Je pense que c'est le rapport le plus positif que nous ayons reçu sur non seulement la volonté de Kim Jong-un mais son réel désir de discuter», a-t-il observé, en référence au rapport effectué à Washington par les diplomates sud-coréens après leur rencontre avec leurs homologues du Nord. «Ce qui a changé, c'est sa position et d'une manière assez spectaculaire.

Et très honnêtement, ça a été un peu une surprise pour nous qu'il soit aussi ouvert dans ses discussions avec la délégation sud-coréenne», a indiqué le chef de la diplomatie américaine. Et de poursuivre : «Maintenant, il faut s'accorder sur le timing de leur première rencontre et cela prendra des semaines avant que tout soit réglé.»

Pour le vice-président américain, Mike Pence, la stratégie d'isolement de la Corée du Nord, établie par l'administration Trump à coups de sanctions économiques, «fonctionne». Dans un communiqué rendu public un peu plus tard dans la journée, il a soutenu que la campagne de «pression maximum va se poursuivre jusqu'à ce que la Corée du Nord prenne des mesures concrètes, permanentes et vérifiables pour mettre fin à son programme nucléaire».

Lumignon d’espoir

L’annonce du président américain d’une rencontre avec le leader nord-coréen a suscité hier de nombreuses réactions de par le monde. «La rencontre de mai restera comme le tournant historique qui a permis de réaliser la paix dans la péninsule coréenne», a déclaré hier le président sud-coréen, Moon Jae-in. La Chine et la Russie ont salué l'annonce, Pékin évoquant «un signal positif» et Moscou «un pas dans la bonne direction».

Le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, est resté prudent en soulignant qu'il n'y a «pas de changement de politique» de Tokyo et Washington a déclaré : «Nous continuerons à exercer une pression maximale jusqu'à ce que la Corée du Nord prenne des mesures concrètes vers une dénucléarisation.» A son tour, l’Union européenne (UE) y voit «un développement positif», tandis que la chancelière allemande, Angela Merkel, a fait état d’«une lueur d'espoir».

Les tensions dans la péninsule se sont exacerbées en 2016 et 2017, période au cours de laquelle le Nord a tiré des dizaines de missiles et réalisé trois essais nucléaires, en dépit des sanctions drastiques du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies (ONU). Pyongyang, qui affirme être aujourd’hui en capacité de frapper le territoire américain, justifie son investissement dans l’arsenal nucléaire par la menace que feraient planer les Etats-Unis sur sa sécurité.

Fin février, le président américain a annoncé de nouvelles sanctions visant à isoler encore plus la Corée du Nord. Ces mesures concernent plus de 50 sociétés de transport maritime et navires qui, selon l’Exécutif américain, aident Pyongyang à contourner les nombreuses restrictions auxquelles il est soumis.

Selon le Trésor américain, ces sanctions visent un individu, 27 entités et 28 navires localisés ou enregistrés en Corée du Nord, en Chine, à Singapour, à Taïwan, à Hong Kong, aux îles Marshall, en Tanzanie, au Panama et aux Comores. Le secrétaire au Trésor, Steve Mnuchin, a indiqué qu’elles concernent pratiquement tous les navires que la Corée du Nord utilise à ce jour.

«Le Trésor s’attaque avec force aux voies illégales utilisées par la Corée du Nord pour échapper aux sanctions», a-t-il déclaré, citant en particulier les livraisons de charbon et de pétrole. Selon lui, les sanctions visent à rappeler «aux entreprises à travers le monde que si elles décident d’aider au financement des ambitions nucléaires de la Corée du Nord, elles ne pourront pas faire des affaires avec les Etats-Unis».

La Corée du Nord est déjà visée par de nombreuses sanctions imposées par Washington et les Nations unies afin de la contraindre à renoncer à ses programmes nucléaire et balistique. En 2017, le Conseil de sécurité a imposé à l’unanimité trois séries de sanctions économiques à Pyongyang.

Nord et Sud ont décidé, selon Séoul, de la tenue fin avril d'un troisième sommet intercoréen qui aura lieu dans le village de Panmunjom, au milieu de la zone démilitarisée (DMZ). Pyongyang a affirmé être en capacité d'envoyer une bombe atomique sur le sol américain. Visée par une série de sanctions imposées par le Conseil de sécurité des Nations unies et plusieurs pays, la Corée du Nord a jusqu'ici toujours affirmé que le développement de son programme nucléaire n'est pas négociable.

Plus de 60 ans de ni guerre ni paix

De 1910 à 1945, la péninsule coréenne est colonisée par le Japon. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les deux «grands», à savoir les Etats-Unis et l’URSS, voient en la péninsule coréenne une région importante pour élargir leurs zones d’influence. Dans ce contexte, sont instaurées en 1948 deux entités opposées : la République de Corée, avec pour président Syngman Rhee, sous influence américaine, et la République populaire démocratique de Corée du Nord, pro-soviétique, dirigée par Kim Il-sung.

En juin 1950, la Corée du Nord déclenche une offensive le long du 38e parallèle. Ses troupes entrent dans Séoul. L’ONU, qui a décidé de soutenir la Corée du Sud, confie le commandement des troupes aux Etats-Unis. L’offensive américaine débute, en août, avec d’intenses bombardements. En octobre de la même année, l’armée sud-coréenne franchit le 38e parallèle.

L’armée chinoise, qui soutient le régime du Nord, entre dans le conflit. L’offensive chinoise oblige les forces internationales à évacuer Séoul et à reculer de 100 km au sud du 38e parallèle. Le 27 juillet 1953, est paraphé l’armistice de Panmunjom qui met fin à la guerre. Mais aucun traité de paix n’est signé. Une zone est instituée le long de la frontière. Le texte fixe aussi la ligne de limite nord, dans la mer Jaune. Pyongyang ne la reconnaît pas comme frontière maritime, car elle a été décidée par le commandement des Nations unies, mené par les Etats-Unis.

Des accrochages meurtriers se sont produits après la guerre. Un projet intercoréen de réunion des familles divisées prend forme en 1971 sous l’égide de la Croix-Rouge. Il conduit à la déclaration commune du 4 juillet 1972, par laquelle les deux Etats expriment leur volonté d’une réunification pacifique sans ingérence étrangère. Mais leurs relations se détériorent durant la décennie 1980.

Après la fin de la guerre froide, un rapprochement est amorcé par les deux pays. Le 13 décembre 1991, est signé entre les deux Corées un accord de base sur la réconciliation portant sur la non-agression, les échanges et la coopération, suivi le 20 janvier de l’année suivante d’une déclaration commune sur la dénucléarisation de la péninsule. Il faut attendre l’élection de Kim Dae-jung à la présidence de la Corée du Sud pour voir les rapports entre les deux voisins se détendre.

Il initie, en 1998, la politique de rapprochement, dite «du rayon de soleil». En 2000, les deux pays ouvrent des bureaux de liaison dans le village frontalier de Panmunjom, ce qui permet aux centaines de familles séparées de se rencontrer. En janvier 2002, le président américain, George W. Bush, évoque dans son discours l’«axe du mal» dans lequel il inclut la Corée du Nord. En décembre de la même année, Pyongyang annonce la reprise de son programme nucléaire.

Comme il annonce, en janvier 2003, son retrait du Traité de non-prolifération nucléaire et en juin est lancée la zone économique spéciale intercoréenne de Kaesong, en Corée du Nord, qui ambitionne d’accueillir, d’ici à 2020, au moins 2000 entreprises et d’employer plus de 500 000 travailleurs nord-coréens. En août 2003, est tenue la première rencontre à Six sur la dénucléarisation de la Corée du Nord. Elle a réuni la Corée du Nord, la Corée du Sud, les Etats-Unis, la Chine, le Japon et la Russie.

Dans le cadre de ces négociations à Six, la Corée du Nord accepte de «désactiver» son programme nucléaire en février 2007 en échange de la fourniture d’énergie et de garanties de sécurité par les Etats-Unis. Mais après avoir montré des signes de bonne volonté en 2008, Pyongyang claque la porte des négociations à Six et annonce avoir effectué «avec succès» un deuxième essai nucléaire souterrain en mai 2009.

Plusieurs conflits ont éclaté entre les deux voisins. Entre autres, en août 2015, l’armée sud-coréenne a repris ses diffusions par haut-parleurs en direction de la Corée du Nord dans la région de l’Ouest en représailles à l’incident des mines antipersonnel dans la zone démilitarisée, dont le Sud accuse le Nord.

C’est la première fois depuis juin 2004 que le Sud utilise les haut-parleurs comme arme psychologique contre la Corée du Nord. Le département de la Propagande de l’armée populaire nord-coréenne a menacé de lancer «des assauts indiscriminés si la Corée du Sud ne cessait pas ses diffusions».

Deux jours plus tard, l’armée du Sud a indiqué que la Corée du Nord a aussi repris ses diffusions contre son voisin dans la région de l’Est. Pour trouver une issue au conflit, Séoul et Pyongyang ont fini par organiser une rencontre dans le village frontalier de Panmunjom, peu de temps après l’expiration d’un ultimatum de la Corée du Nord, qui a menacé son rival d’une «guerre totale» s’il ne cessait pas sur-le-champ ses opérations de propagande.