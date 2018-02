Deux députés du principal parti prokurde déchus de leur mandat

Réagissez

Deux nouveaux députés du principal parti prokurde de Turquie ont été déchus de leur mandat hier, après avoir été formellement condamnés dans deux affaires distinctes, selon leur formation politique, relayée par l’AFP. Ahmet Yildirim, vice-président du groupe parlementaire du Parti démocratique des peuples (HDP) et Ibrahim Ayhan, député HDP, ont tous deux été déchus de leur mandat hier, a annoncé une responsable du parti. Ahmet Yildirim a été condamné pour «insulte au Président» après avoir traité le président Recep Tayyip Erdogan de «caricature de sultan», précise le HDP. Ibrahim Ayhan a été condamné pour «propagande en faveur d'une organisation terroriste», pour avoir salué la mémoire de Aziz Güler, un combattant kurde décédé, considéré comme «terroriste» par les autorités turques.

Le HDP a raflé 80 sièges aux législatives de juin 2015, privant ainsi le Parti de la justice et du développement (AKP, au pouvoir) de la majorité absolue. Lors de nouvelles élections convoquées pour novembre de la même année, le HDP a perdu 21 députés. Parmi eux, 9 ont été depuis déchus de leur mandat, en comptant MM. Yildirim et Ayhan. Les autorités turques accusent le HDP d'être la vitrine politique du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), une organisation classée «terroriste» par Ankara et ses alliés occidentaux. Mais le parti a toujours rejeté ces allégations et affirme être visé en raison de son opposition au président Erdogan.

Le parti a ainsi été fortement affecté par les purges qui ont suivi le putsch manqué du 15 juillet 2016, imputé par Ankara au prédicateur Fethullah Gülen, installé aux Etats-Unis et qui nie toute implication. Ainsi, 9 députés du HDP sont actuellement incarcérés, selon le parti, dont ses anciens co-présidents Selahattin Demirtas et Figen Yüksekdag, interpellés en novembre 2016. Entre ceux qui ont été arrêtés et ceux qui ont été déchus de leur mandat, seuls 46 des 59 députés élus en novembre 2015 siègent encore au Parlement.