Deuil et colère chez les coptes

Les deux attentats ont été revendiqués par Daech

L ’Egypte a, une nouvelle fois, été secouée par des attentats ciblant la communauté copte.

Deux attentats à la bombe, revendiqués par le groupe terroriste autoproclamé Etat islamique (Daech), ont en effet visé hier deux églises coptes. Le premier a fait au moins 27 morts dans la ville de Tanta, le deuxième 16 morts dans la deuxième ville du pays, Alexandrie, selon un bilan officiel non definitif.

Celui-ci risquait de s’aggraver encore au fil de la journée, vu la gravité de l’état dans lequel se trouvaient globalement les dizaines de blessés. L’attentat d’Alexandrie, la grande ville du nord du pays, a été perpétré par un kamikaze «équipé d’une ceinture explosive», qui a tenté de pénétrer dans l’église Saint-Marc où se trouvait le pape copte orthodoxe Tawadros II à l’occasion de la fête des Rameaux ; des policiers l’en ont empêché et il s’est alors fait exploser, selon le ministère de l’Intérieur.

L’Eglise copte a rapidement précisé que son chef n’avait pas été atteint, et qu’il se «porte bien». Le ministère n’a pas expliqué comment l’attentat de Tanta avait été commis. «Il y a eu une violente explosion près de l’autel. Soudain, tout est devenu noir, les gens ont volé les uns sur les autres», a raconté à l’AFP Edmon Edward, qui assistait à la messe avec son frère Emil. L’église avait indiqué il y a moins d’un mois sur sa page Facebook qu’un «objet suspect» avait été retrouvé devant le bâtiment et qu’une équipe de démineurs l’avait récupéré et transporté «dans un véhicule spécial». «Comment la bombe a pu entrer, alors que (les policiers) sont assis et alignés ?» devant l’église, s’insurge Nagat Assaad, qui retient ses larmes. «A quoi servent les détecteurs ?» poursuit-elle.

La communauté copte d’Egypte victime de violentes menaces et attaques de l’EI se sent abandonnée et discriminée. Des images ayant circulé sur la Toile ont montré une population en colère s’en prenant violemment au responsable de la sûreté dans la ville. La communauté copte reproche en effet aux autorités sécuritaires un défaut de mobilisation pour les défendre contre la menace terroriste. Ce que démentent les autorités, à leur tête le président Al Sissi qui ne rate pas une occasion pour appeler le peuple égyptien à ne pas tomber dans le piège de la division justement recherché par les commanditaires des attentats.

Les deux attaques ont été revendiquées en début d’après-midi par l’EI. Le premier attentat a eu lieu peu avant 10h (08h GMT) en pleine célébration des Rameaux dans l’église Mar Girgis (Saint-George) de Tanta, une grande ville située à une centaine de km du Caire dans le delta du Nil. Le bilan s’est rapidement alourdi, montant à 27 morts et 78 blessés selon le ministère de la Santé. Quelques heures plus tard, une autre explosion a frappé l’église Mar Morcos (Saint-Marc) à Alexandrie, faisant 16 morts et 41 blessés, selon un bilan actualisé du ministère de la Santé.

Le Premier ministre égyptien Chérif Ismaïl a condamné l’attentat de Tanta, soulignant «la détermination de l’Etat à éradiquer de tels actes terroristes et éliminer à la racine le terrorisme».