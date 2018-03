Des promesses pour apaiser la colère populaire

Réagissez

Les autorités ont décidé de fermer tous les puits abandonnés de la ville minière de Jerada, dans le nord-est du Maroc, agitée ces derniers mois par la contestation sociale. Comme est élaboré un plan de reconversion pour les mineurs clandestins.

C’est ce qu’a déclaré le secrétaire général de la préfecture de la région de l'Oriental, Abderrazzak Al Gourji, dans un entretien accordé hier à l’AFP. «Il y a plus de 3200 puits à Jerada, mais seulement 200 à 300 sont actifs. Les autres sont abandonnés et présentent un danger manifeste, ils seront tous fermés», a affirmé M. Al Gourji. Ville minière et berceau de la lutte syndicale, Jerada constitue l’âtre de manifestations pacifiques depuis la mort, en décembre dernier, de deux mineurs dans un puits abandonné, où ils cherchaient à extraire clandestinement du charbon.

Deux autres décès accidentels sont survenus depuis, suscitant colère et indignation chez les habitants de cette ville économiquement sinistrée, que les statistiques officielles classent parmi les plus pauvres du royaume. Les manifestants réclament une «alternative économique» aux «mines de la mort», dans lesquelles s'aventurent des centaines de mineurs depuis la fermeture du centre minier en 1998. Les protestataires vitupèrent aussi les «barons du charbon», des notables locaux qui revendent le charbon extrait dans des puits fermés grâce à des permis d'exploitation.



Nababs grâce à la politique et Germinal

Ces «barons» sont pour la plupart des élus locaux, d'où la «méfiance» des manifestants «voire une certaine défiance envers cette classe politique», a reconnu Al Gourji, relevant le fait que «tous les permis accordés à ceux que les jeunes appellent les barons ont été retirés». Cependant, aucune enquête n'a été ouverte sur ces notables, accusés par les protestataires d'avoir longtemps «profité de leur misère». Autre mesure, «nous avons lancé un programme de reconversion avec la mobilisation de 3000 hectares pour des projets agricoles et la construction d'une nouvelle zone industrielle», a affirmé le responsable local.

Et d’ajouter : «Toutes les promesses sont réalistes et réalisables, et ce qui n'était pas réalisable a été rejeté (...) c'est facile de calmer des gens avec des promesses, mais demain vous êtes redevables sur l'exécution.» Deux délégations ministérielles se sont rendues sur les lieux et ont «pris des engagements». Des mesures ont ensuite été annoncées par le chef du gouvernement à la mi-février après une visite dans la région. «Dès le début de cette protestation, il y a eu un programme d'urgence (...) des discussions et des projets concrets», a indiqué le même responsable.

La contestation à Jerada porte sur quatre points essentiels : le règlement des factures d’eau et d’électricité, le traitement de la silicose qui touche des centaines d’anciens mineurs, le développement économique et l’ouverture d’enquêtes contre ceux que les locaux appellent les «barons du charbon». Un plan d’action proposé le mois dernier par le gouvernement, comprenant notamment des soins pour les anciens mineurs atteints de silicose et des contrôles dans les puits fermés, a calmé le mouvement, mais des rassemblements de protestation et des appels à la grève générale continuent ponctuellement, certains jugeant ces mesures insuffisantes. Pour les autorités locales, il s’agit là d’une «poignée de réticents qui ont d’autres objectifs que les revendications économiques».

Le 11 mars, deux jeunes leaders de la contestation sociale, Amine Mkallech et Mustapha Dainane, ont été arrêtés. L'arrestation de Mustapha Dainane est liée à «un accident de circulation (...) causé le 8 mars» et «n'a aucun rapport avec les événements que connaît la ville de Jerada», a indiqué un communiqué du procureur général d'Oujda (nord-est) sans mentionner le cas de son camarade. Celle d'Amine Mkallech serait aussi liée à cet accident, a indiqué un représentant local de l'Association marocaine des droits humains (AMDH), Saïd Zeroual.

Le ministère de l'Intérieur marocain a lancé, mardi dans un communiqué, un avertissement aux manifestants de Jerada en évoquant «des réponses fermes face aux agissements et comportements irresponsables». Il a rappelé «son droit d'appliquer la loi dans la ville de Jerada, par l'interdiction des manifestations illégales sur la voie publique et par des réponses fermes face aux agissements et comportements irresponsables».

Soulignant «les efforts déployés par le gouvernement» pour répondre aux revendications de la population, le ministère de l'Intérieur affirme dans le même communiqué que «certaines parties s'obstinent à décrédibiliser ces efforts» en «incitant la population de manière continue à manifester».

Le lendemain des heurts ont eu lieu entre les manifestants et les forces de l’ordre. Cela dit, des actions sont prévues dans les prochains jours. D’autres régions du Maroc ont connu ces deux dernières années des mouvements de protestation sociale. En octobre 2016, la mort d’un vendeur de poisson, Mohcine Fikri, à Al Hoceïma, dans la région du Rif au Nord, broyé dans une benne à ordures en tentant de s’opposer à la saisie de sa marchandise, de l’espadon, a provoqué la colère des populations locales, traduite par des mois de manifestations et des vagues d’arrestations.

Au départ, les manifestants exigeaient justice et vérité sur la mort du vendeur de poisson. Avec le temps, le mouvement s’est étendu à des revendications sociales et économiques, la région du Rif, historiquement frondeuse, s’estimant marginalisée. Au Sud, la ville de Zagora a connu, en octobre 2017, des «manifestations de la soif» contre des coupures d’eau récurrentes.