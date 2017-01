Des milliers de manifestants contre la «corruption»

Réagissez

Plusieurs milliers de personnes ont manifesté hier à Rabat, des militants dénonçant la «corruption», ou des enseignants stagiaires en lutte depuis des mois contre le gouvernement. Un premier cortège a rassemblé, en début de matinée, des membres de plusieurs syndicats de travailleurs – notamment l'Union marocaine du travail (UMT) et la Confédération démocratique du travail –, de partis de gauche et des militants associatifs. Ils entendaient exprimer leur «ras-le-bol contre la corruption et la gabegie des deniers publics» par le gouvernement, selon l'un de leurs représentants, un membre de l'UMT, cité par l'AFP.