A l’invitation du Vatican, cinq membres du Conseil français du culte musulman (CFCM) se rendront à Rome le 3 novembre prochain.

La délégation, comprenant le président Anouar Kbibech, les vice-présidents Chemsdine Hafiz, Ahmet Ogras et Sebti Toufik et le secrétaire général Abdallah Zekri, sera reçue par le pape François en audience privée pour renforcer la relation interreligieuse, après avoir eu un échange avec le cardinal en charge des relations avec l’islam, Jean-Louis Tauran.

Cet événement a été suscité par des cardinaux français qui en ont pris l’initiative à la demande du CFCM et à laquelle le souverain de l’Eglise catholique a répondu positivement, tenant compte de nombreuses marques de sympathie et des gestes multiples d’amitié entre chrétiens et musulmans, après les drames de ces derniers mois en France. Quelques semaines après l’assassinat, le 26 juillet, du père Hamel dans son église de Saint-Etienne-de-Rouvray, un petit village de Normandie, le pape veut ainsi montrer son ambition de mettre en avant la fraternité.

Il y a quelques jours, le pape François avait d’ailleurs reçu l’ensemble des familles, de toutes confessions, des victimes de l’attentat de Nice où une attaque au camion avait tué 86 personnes le 14 juillet dernier, parmi lesquelles beaucoup de musulmans. Face à la violence de l’organisation terroriste Daech, cette nouvelle entrevue accordée par le pape vient lever toute tentative d’amalgame entre la religion musulmane paisible et la férocité criminelle.