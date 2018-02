Réagissez

Les manifestations en Tunisie sont presque quasi quotidiennes

Malgré une Constitution qui consacre la liberté de conscience et d’expression, des pratiques qui rappellent l’ancien régime resurgissent. Elles sèment de ce fait l’incertitude sur l’avenir de la jeune démocratie tunisienne.

Sept ans après la chute du président tunisien Zine Al Abidine Ben Ali et quatre ans après l’adoption d’une Constitution garantissant les libertés de conscience et d’expression, les Tunisiens continuent d’être arrêtés, jugés et emprisonnés pour avoir exercé leurs libertés fondamentales en raison de la persistance de lois «scélérates».

C’est ce qu’a dénoncé hier un collectif rassemblant des dizaines d’organisations non gouvernementales (ONG) tunisiennes et internationales dans des propos relayés par l’AFP. «Des pratiques policières inquisitrices» persistent et «des décisions judiciaires fondées sur des textes juridiques obsolètes et liberticides» continuent d’être rendues, a indiqué le Collectif civil pour les libertés individuelles dans un rapport.

Au moins 70 personnes ont ainsi été condamnées à de la prison ferme pour homosexualité en 2017, a déclaré lors d’une conférence de presse le président de l’Association tunisienne de défense des libertés individuelles (ADLI), Wahid Ferchichi. Juges et enquêteurs imposent régulièrement à des prévenus un test anal.

Or, ces tests sont «plus que de la torture», ils sont «un viol», a dénoncé W. Ferchichi. Les pratiques homosexuelles sont punies de trois ans de prison par le code pénal. En septembre, la Tunisie s’est engagée à ne plus imposer de tests anaux, sans dire quand cette promesse entrerait en vigueur.

Les ONG ont été informées que le gouvernement prévoyait un délai de quatre ans, selon W. Ferchichi. Le Collectif, qui rassemble 36 organisations dont la Ligue tunisienne des droits de l’homme, indique que la criminalisation par le code pénal de l’atteinte aux bonnes moeurs et à la morale publique, des notions «vagues et indéfinies», permet aux autorités d’«infiltrer la vie privée» et restreindre certaines libertés.

L’an dernier, plusieurs personnes ont été condamnées à un mois de prison pour ces chefs d’accusation après avoir mangé ou fumé pendant le mois de jeûne musulman de Ramadhan. Le Collectif rapporte également que de «nombreuses personnes appartenant à des confessions autres que l’islam ont déclaré avoir subi des comportements d’intimidation de la part (...), notamment, des services de police». Or, «il n’y a pas de liberté de conscience sans liberté d’expression», a déclaré la présidente de l’association Beity, Sana Ben Achour.

Pratiques d’un temps révolu

Vendredi dernier, de nombreux journalistes tunisiens ont observé une «journée de colère» à l’appel de leur syndicat pour protester contre des menaces et exactions policières après une série d’incidents récents. «Notre crainte en tant que syndicat, c’est qu’il y ait une politique d’Etat pour ramener la presse en arrière», a déclaré à cette occasion le président du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), Néji Bghouri. «Aujourd’hui, ils veulent créer une presse aux ordres, ils veulent une presse qui fasse ce qu’ils veulent.»

Les manifestants ont réagi à une série d’interpellations de journalistes tunisiens et étrangers, à des menaces de viol envers des journalistes publiées sur Facebook par un membre de syndicat de police et des propos du ministre de l’Intérieur tunisien sur «l’interception» d’un correspondant, laissant craindre d’éventuelles écoutes téléphoniques.

De son côté, l’organisation Amnesty International a appelé, ce même jour dans un communiqué, le gouvernement à «cesser les attaques contre la liberté d’expression». «De tels agissements rappellent des pratiques du passé qui n’ont pas leur place dans la société tunisienne moderne», a observé Amnesty.

Et d’ajouter : «La surveillance et le harcèlement policier de journalistes en raison de leur travail est une violation évidente de la liberté de la presse.» La Fédération tunisienne des directeurs de journaux a elle relevé que «le chef de l’Etat (...) recommence à critiquer la presse internationale, entre autres».Attitude qui rappelle «un moment que nous croyions à jamais dépassé», a dit son président Taïeb Zahar.

Le président Béji Caïd Essebsi a critiqué mi-janvier la couverture par la presse étrangère de protestations sociales ayant secoué plusieurs villes de Tunisie. «Le monde entier nous a nui. Il y a eu de l’exagération dans la presse étrangère», a estimé le président tunisien. Reporters sans frontières a alors condamné des pressions sur les journalistes, tandis que le Club des correspondants étrangers en Afrique du Nord (NAFCC) a exprimé son «inquiétude» devant la «pression grandissante» après la brève interpellation de plusieurs correspondants.