Des guitares et des violons contre le langage des flingues

Parmi les rencontres les plus passionnantes que nous fîmes à Los Angeles, celle de HOLA, acronyme de Heart of Los Angeles, une organisation non lucrative fondée en 1989.

L’acronyme signifie évidemment «salut !» en espagnol. «C’est parce que nous travaillons beaucoup avec la communauté hispanique de L.A.», explique Loren Rubin, l’un des principaux managers de l’organisation.

Dans le hall du siège de HOLA sont exposées les photos de la nouvelle promotion de jeunes encadrés par l’association et qui ont réussi à accéder à l’université. C’est la fierté de Loren et son équipe. Dans un coin est exposée la carcasse d’un vieux poste de télévision transformé en un très original meuble de rangement pour livres. Dans les couloirs, des toiles de très bonne facture ornent les murs. Elles sont elles aussi l’œuvre de jeunes autrefois paumés, qui ont bénéficié de la sollicitude de Heart of Los Angeles.

Loren nous explique que l’association dispense des cours de soutien scolaire (academic support) à de nombreux élèves issus des quartiers pauvres de L.A., notamment ceux des communautés latino et afro-américaine, de façon à accéder un jour à la fac. S’agissant du profil de ces élèves, il soupire : «Il y a beaucoup de tragédies dans les vie de ces jeunes. Nous essayons de les aider à trouver leur propre voie.» Loren ajoute que l’association organise des «college tours», c’est-à-dire des visites guidées aux campus universitaires pour stimuler les plus jeunes et les préparer à la vie étudiante. «C’est aussi une façon de leur dire : c’est possible pour vous ! Pour beaucoup d’entre eux, ils sont les premiers dans leur famille à pouvoir accéder à l’université, donc ils n’ont pas d’expérience de la vie universitaire. On devient leur expérience», déclare Loren.

Les jeunes qui viennent à HOLA sont en général des personnes qui ont une passion particulière pour quelque chose, par exemple la musique. A ce propos, Loren indique que l’organisation permet même aux jeunes les plus démunis de faire de la musique symphonique. Une expérience lancée il y a quelques années en collaboration avec le majestueux L.A. Phil, l’orchestre philharmonique de Los Angeles dirigé par le Vénézuélien Gustavo Dudamel. Très impliqué dans le soutien aux jeunes en difficulté par le truchement de la musique, Gustavo Dudamel – dont l’auguste portrait domine les allées d’un bâtiment annexe abritant les salles de répétition – a joué un rôle décisif dans la conclusion d’un partenariat avec le Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela, basé à Caracas.

«Cela nous a permis de nous inspirer des méthodes d’El Sistema», souligne Loren. El Sistema est une approche révolutionnaire basée sur l’idée d’utiliser la musique comme moyen de transformation sociale et comme outil d’épanouissement et de développement personnel. L’orchestre Simón Bolívar, qui a adopté cette approche, a permis d’initier 250 000 jeunes de toutes conditions à la musique classique au Venezuela. Gustavo Dudamel a lui-même fait ses classes dans ce conservatoire populaire avant de prendre la direction du Simón Bolívar Symphony Orchestra en 1999.

«Music to change life»

Sous le slogan «Music to change life» (la musique pour changer la vie), HOLA a carrément mis en place un orchestre symphonique inspiré de la philosophie El Sistema : c’est l’orchestre YOLA, Youth Orchestra of Los Angeles. Et YOLA est parrainé par Gustavo Dudamel himself. «Notre action cible essentiellement les jeunes des familles pauvres. On leur offre l’opportunité d’exercer leur passion. Il y a des enfants qui n’ont pas d’instrument pour jouer, nous prenons sur nous de le leur offrir», dit Loren. Notre interlocuteur précise que l’ensemble des activités et des formations prodiguées par HOLA sont gratuites.

Outre la musique classique, l’association abrite également des groupes de rock et de jazz. La même attention est prodiguée dans le domaine des arts plastiques. «On dispense aussi des formations dans les arts visuels. Certains de nos anciens élèves sont même devenus des artistes confirmés», affirme notre guide.

C’est le cas de Javier Carillo, un «alumni» de HOLA devenu une valeur sûre de la scène artistique angeline, dont l’une des œuvres picturales est bien visible dans le hall d’accueil. «Ce jeune faisait des graffitis, il se faisait constamment embarquer par la police. Il a été pris en charge par un artiste sous nos auspices. Maintenant, il revient lui-même encadrer de jeunes talents à son tour.» C’est ce qui s’appelle un «retour sur investissement». HOLA dispose d’une section «Art Division» dédiée spécialement aux jeunes défavorisés qui ont un goût pour l’art. L’organisation caritative dispose en outre d’un labo pour encourager la créativité et l’esprit d’invention des passionnés de science et de technologie. Loren nous montre une imprimante 3D ainsi qu’une maquette d’avion et une PinBox en carton, toutes fabriquées in situ. Les amateurs de sport ont également leur place.

HOLA peut compter en cela sur le précieux parrainage d’une autre institution locale : les Lakers de Los Angeles, grosse franchise du basket-ball américain qui joue régulièrement les premiers rôles au sein de la NBA. HOLA a signé en l’occurrence un partenariat avec les Lakers Youth Foundation. Toutes ces activités visent à proposer une alternative à «l’offre des gangs» souligne Loren : «La culture HOLA est foncièrement différente de la culture des gangs. Mais il faut être suffisamment attractif pour garder ces jeunes avec nous. Et s’ils choisissent de rester avec nous, cela veut dire qu’ils sont capables de résister à la tentation de rejoindre les gangs. Pour cela, nous devons leur offrir quelque chose de plus intéressant que ce que leur offrent les gangs. Ce que nous leur offrons, c’est une nouvelle aventure. Par exemple : camper en montagne, faire de l’escalade… On essaie de leur faire vivre un autre sentiment du risque, quelque chose d’excitant, mais dans un contexte positif, pour leur faire prendre conscience de leur potentiel.»