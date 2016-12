Des femmes d’origine étrangère «exclues» de la société

Réagissez

Des femmes vivant au sein de certaines communautés, notamment issues du sous-continent indien et établies au Royaume-Uni sont victimes d’«exclusion socioéconomique», dénonce un rapport remis au gouvernement britannique rendu public hier.

«Cette étude a mis en lumière des niveaux préoccupants de ségrégation et d’exclusion socio-économique au sein de différentes communautés à travers le pays, ainsi que des inégalités particulièrement frappantes envers les femmes», écrit son auteure, Louise Casey. Ces inégalités «au sein de certaines communautés établies dans des zones fortement touchées par la ségrégation vont en empirant», a déclaré à la BBC cette fonctionnaire, qui s’est concentrée sur des quartiers où résident d’importantes communautés musulmanes issues du sous-continent indien. Ces dernières — pakistanaises, indiennes ou bangladaises — sont davantage susceptibles de vivre dans des zones fortement touchées par la ségrégation, selon l’auteure, qui cite des quartiers où jusqu’à 85% des habitants sont de confession musulmane.

De nombreuses femmes n’y possèdent pas les mêmes opportunités que le reste des femmes britanniques, soit à cause d’une maîtrise insuffisante de l’anglais, soit du fait de «pratiques culturelles ou religieuses contraires aux valeurs britanniques et parfois à la loi», explique-t-elle, citant le cas de femmes n’étant pas autorisées à sortir de chez elles sans l’autorisation de leur mari. Selon le rapport, violences domestiques, mutilations sexuelles et mariages forcés sont «trop largement répandus» au sein de certaines communautés. «Chaque individu, quelle que soit sa communauté, et où qu’il vive au Royaume-Uni, devrait avoir le sentiment d’appartenir à notre nation et avoir toutes les chances d’y réussir. Il ne peut y avoir d’exception à cela sur la base du sexe, d’une couleur de peau ou d’une croyance», dénonce le rapport. «Il faut mettre fin à la misogynie et au patriarcat. Les responsables, musulmans et non-musulmans, doivent travailler ensemble autour de l’idée d’unité», a souligné Louise Casey, qui recommande de promouvoir l’apprentissage de l’anglais et de favoriser la mixité sociale «chez les plus jeunes particulièrement».