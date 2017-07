Réagissez

Vendue comme «esclave sexuelle» par les djihadistes à Raqqa, la yazidie, Heza est de retour dans la cité syrienne, cette fois-ci comme combattante, pour venger les milliers de jeunes femmes qui ont subi les mêmes horreurs qu’elle.

En uniforme militaire, la tête couverte d’un fichu vert brodé de fleurs, Heza revit son cauchemar d’il y a trois ans. «Ils nous ont emmenées comme des moutons, ils nous ont pourchassées et humiliées dans ces rues mêmes», ajoute-t-elle, en montrant du doigt une série de maisons détruites par les combats à Mechleb. Ce quartier de l’est de Raqqa a été le premier à tomber aux mains des Forces démocratiques syriennes (FDS), une alliance arabo-kurde qui cherche à chasser le groupe Etat islamique (EI) de son fief du nord de la Syrie avec le soutien des Etats-Unis.

Pour Heza, dont le nom signifie «force» en kurde, ce combat l’aide à apaiser sa souffrance. «Prendre les armes m’a aidée à évacuer certaines angoisses», dit-elle, entourée de combattantes de la minorité kurdophone yazidie dans une maison abandonnée à Mechleb. «Mais mon cœur restera plein de vengeance tant qu’elles n’ont pas été toutes libérées», lance la jeune femme.

Elle et ses deux sœurs faisaient partie des milliers de filles et de femmes de la minorité yazidie prises en otages par l’EI après l’occupation, en 2014, de leur région de Sinjar, dans le nord-ouest de l’Irak. Les jeunes femmes ont été vendues et ont changé de mains dans le «califat» de l’EI proclamé sur les régions conquises par l’EI en Syrie et en Irak voisin.

Quelque 3000 d’entre elles seraient toujours en captivité. «Au moment du génocide contre les yazidis, Daech a enlevé filles et femmes. J’étais l’une d’elles», raconte Heza, en disant ne pas connaître son âge et qu’elle était juste «une enfant» au moment de son enlèvement. Les djihadistes ont séparé hommes et femmes et transféré filles et jeunes femmes à Raqqa. Les FDS affirment avoir libéré plusieurs yazidies de l’EI, dont une fillette de 10 ans, depuis leur entrée dans Raqqa début juin.

Pendant ses 10 mois de captivité dans la cité syrienne, Heza dit avoir été achetée par cinq djihadistes. Elle préfère ne pas détailler les abus qu’elle a subis, mais signe de l’ampleur du traumatisme, elle affirme avoir tenté maintes fois de se suicider. Finalement, en mai 2015, Heza a réussi à fuir la maison où elle était séquestrée. Elle a trouvé une famille kurde syrienne qui l’a infiltrée hors de Raqqa. Elle a franchi quelque 400 km à travers la Syrie avant de parvenir en Irak, où elle a rejoint les Shengal Women’s Units (YPS), une composante des FDS, et y a suivi un entraînement militaire intensif.