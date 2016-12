Des armées africaines à mettre à niveau

Réagissez

Des responsables militaires, des universitaires, des représentants de plusieurs gouvernements, de centres de recherche et d’organisations de la société civile ont pris part au 3e forum informel sur la paix et la sécurité en Afrique (les 6 et 7 décembre) à Dakar, sur le thème de «l’Afrique face à ses défis sécuritaires : regards croisés pour des solutions efficientes».

Quatre grands objectifs ont été assignés à cette rencontre informelle coorganisée par le gouvernement du Sénégal et le ministère français des Affaires étrangères et du Développement international, à savoir la réponse de l’islam face au terrorisme, la radicalisation et l’extrémisme violent, la nécessaire adaptation des forces de défense et de sécurité (FDS) et des mécanismes régionaux pour faire face aux défis sécuritaires de l’Afrique.

Le forum a été clos par un panel de chefs d’Etat et de gouvernement au cours duquel ont été présentées les principales conclusions des travaux de cette rencontre.

Des trois séances plénières, des deux conférences et des neuf ateliers, de nombreuses propositions sont remontées. Il est aussi ressorti la complexité des problématiques sécuritaires en Afrique. Avec le constat que les menaces partent de réalités locales, régionales et internationales et s’entrecroisent.

Aussi, les défis posés à l’Afrique vont du renforcement du contrôle des frontières, à la lutte contre la cybercriminalité, contre la corruption et les trafics en tous genres, à la gouvernance, à la protection des populations contre les drames humanitaires… «La problématique posée par ce 3e forum n’est pas locale, elle est globale», a souligné l’hôte de la rencontre, le président sénégalais, Macky Sall, et les réponses doivent être, elles aussi, «globales et concertées». «Les violations massives des droits de l’homme, la répartition inéquitable des ressources, la dégradation de l’environnement sont autant de menaces qui affectent le continent africain». «Dans la plupart de nos pays, nos armées ne sont pas à niveau.

Les terroristes sont bien organisés, disposent de moyens, de modes d’action des plus rudimentaires aux plus sophistiqués. La paix a besoin du soutien de ses partenaires», a-t-il ajouté en introduisant les travaux du Forum, lundi dernier. Le tout-sécuritaire ne suffit pas, il faut investir dans l’éducation et la formation.

Les armées africaines demandent des équipements et une formation en rapport avec les menaces anciennes et nouvelles auxquelles elles sont confrontées en matière de défense et de sécurité. La réforme des armées nationales qui ont souffert, a-t-il été souligné, de baisse de budgets et d’investissements est indispensable. L’Union européenne, à la demande de la France, s’engage à restructurer les armées des pays en crise. «Nous travaillons à la mise en place d’un dispositif stratégique ponctué dans le temps. Dans une logique de formation et d’accompagnement sous réserve que les armées africaines soient structurées», a souligné le ministre français de la Défense.

La question des contrôles des espaces et des ressources, une question structurante. L’immensité des territoires, la porosité des frontières font du contrôle des espaces un défi à relever. Les participants au forum se sont prononcés pour une approche régionale sur l’échange de renseignements et un partage d’informations. Pour anticiper les attaques terroristes, faire adhérer les populations à la lutte antiterroriste pour les impliquer et les amener à coopérer par le renseignement.



Le vivre-ensemble, un fondement de l’islam

Dans la lutte antiterroriste, la dimension doctrinale est fondamentale pour déconstruire les manipulations de conscience. La doctrine ne justifie en rien l’idéologie djihadiste des groupes terroristes animés par la soif de pouvoir et le contrôle de territoires, a-t-il été relevé, avec l’insistance sur le développement de la culture de l’islam du juste milieu, du libre arbitre. L’islam proclame le vivre-ensemble et le droit à la vie, ont fait valoir les animateurs de la conférence sur la réponse doctrinale à l’extrémisme violent, les professeurs sénégalais Rawane Mbaye et Abdoul Aziz Kébé, Mostafa Rezrazi, directeur de l’Observatoire marocain de l’extrémisme et de la violence, Ziyad Farrouh, vice-chef du département des études islamiques des études islamiques en langue française.

Le vivre-ensemble est une nécessité dans une société plurielle, c’est le partage de l’espace dans le respect de la croyance de chacun et la volonté et l’autonomie dans la croyance et l’incroyance sont bien inscrites dans le Coran, a précisé, lecture de versets du Coran à l’appui, le professeur Kébé .

Les conférenciers ont aussi relevé un déficit de lecture et d’analyse des travaux des extrémistes par les spécialistes pour les déconstruire.

Le concept de gestion participative des frontières a été avancé plutôt que celui de contrôle dans la mesure où il convient de privilégier le lien entre sécurité et développement en intégrant les populations.

Sans cartes biométriques, il est difficile d’assurer le contrôle des frontières, a-t-il été relevé. La carte d’identité biométrique est un outil de contrôle, mais reste tributaire d’un état civil souvent inexistant, d’une harmonisation des documents certifiés. Il revient aussi de renforcer les capacités des administrations qui gèrent la sécurité des frontières : équipements, coopération interétatique, développer les zones frontalières pour que les services publics reviennent, facilitation des moyens de transport et des commerces. Développer les complémentarités par la mutualisation des moyens et des expériences.

L’ensemble des Etats membres de l’UA ont adopté une charte dite «accord de Lomé» sur la sécurité maritime qui, pour entrer en application, devra être ratifiée, pour cela il suffirait que 15 Etats le fassent. Par cet accord de Lomé, les 54 Etats africains ont convenu de créer un cadre juridique harmonieux pour prévenir et lutter contre les trafics. La piraterie s’est déplacée des côtes somaliennes vers le golfe de Guinée et le Nigeria.

Le Nigeria qui souffre de vol de pétrole a demandé l’aide de compagnies d’assurances occidentales pour retracer l’itinéraire des navires transportant ce pétrole, a indiqué le chef de l’Etat nigérian, Muhammad Buhari. Il a rappelé que Boko Haram fait peser une menace depuis le sud du Nigeria jusqu’en Angola. «La force conjointe (Cameroun, Tchad, Niger et Nigeria) a fait ses preuves dans la lutte contre Boko Haram», a ajouté le président Muhammad Buhari. Le Nigeria est membre de la Cedéao. «Le problème essentiel est l’emploi, plus de la moitié de la population nigériane a moins de 25 ans. Avec la baisse des prix du pétrole, le Nigeria a décidé de se tourner vers l’agriculture et les ressources minières», a-t-il indiqué.

«C’est en Afrique que se joue en partie la stabilité du monde», selon le général Pierre de Villiers, chef d’état-major des armées françaises, qui a appelé à ne pas séparer l’aspect militaire du terrorisme de son terreau. Il s’agit de «s’adapter aux terroristes qui sautent les frontières». «Face au durcissement du terrorisme, il faut la force de la riposte. Il faut le renseignement, la capacité de suivi 24h/24h et des frappes au sol. Par la digitalisation, accentuer l’effort dans le cyber. Les terroristes ont pris ce virage.

Mais il ne faut pas travailler sur les effets des faits, il faut redonner de l’espérance aux jeunes, à l’éducation, à l’aide au développement», a recommandé le général français. Selon le président Macky Sall, le besoin fondamental de l’Afrique, c’est moins une aide financière que des mécanismes adaptés de prêts de longue durée. Le plan Marshall a permis à l’Europe de se reconstruire après la Seconde Guerre mondiale. «Nous demandons des ressources de longue durée pour financer notre développement, tout le monde y

gagnera.»