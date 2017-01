Réagissez

Une femme voilée avec un foulard aux couleurs du drapeau américain, l’affiche, publiée hier dans plusieurs quotidiens américains, est l’œuvre d’un collectif contre la haine et de l’artiste de rue Shepard Fairey, décidés à alerter les consciences au premier jour de la présidence de Donald Trump.

L’affiche reprend les codes de la fameuse affiche «Hope» que Shepard Fairey, probablement l’artiste de rue américain le plus connu, avait réalisée en 2008 lors de la première campagne présidentielle de Barack Obama et qui représentait le 44e président des Etats-Unis en trois couleurs : bleu, blanc et rouge.

L’affiche est publiée dans les éditions papier d’hier du New York Times et du Washington Post, jour de l’investiture du 45e président des Etats-Unis : Donald Trump. «We the People» («Nous le peuple»), le nom du collectif mais aussi les premiers mots du texte de la Constitution américaine, apparaissent en haut de la page. «Nous le peuple sommes indivisibles», est-il inscrit à la suite. «Nous sommes résilients. Nous nous protégeons les uns les autres. Nous défendons la dignité. Nous sommes plus grands que la peur.» Pour s’offrir des pages dans les grands quotidiens américains, l’organisation de Seattle (nord-ouest) The Amplifier Foundation, qui est derrière le collectif «We the People», a lancé une levée de fonds sur le site de financement participatif Kickstarter.

La campagne a permis de rassembler 1,3 million de dollars, grâce à 22 840 donateurs, selon un relevé effectué hier matin. Le collectif invite les personnes qui se rendent à la cérémonie d’investiture de Donald Trump à utiliser cette page comme une pancarte pour faire entendre leur voix. D’autres affiches ont été réalisées pour l’occasion par Shepard Fairey mais aussi par deux autres artistes, Ernesto Yerena et Jessica Sabogal. Elles représentent notamment un enfant noir, un vieil Amérindien et un couple de femmes.AFP