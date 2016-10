Déploiement du porte-avions russe Amiral Kouznetsov

Réagissez

L’unique porte-avions de la Marine russe, l’Amiral Kouznetsov, se dirige vers la Syrie pour renforcer la présence militaire de la Russie dans cette zone, a annoncé samedi la flotte russe. Le déploiement de ce porte-avions ainsi que du croiseur Piotr Veliki, du destroyer Amiral Koulakov et de navires anti-sous-marins permettra de «répondre à toute nouvelle forme de menace contemporaine, comme la piraterie et le terrorisme international», a déclaré la Marine russe, citée par l’agence de presse Interfax. Habituellement basé à Severomorsk, dans la mer de Barents, l’Amiral Kouznetsov sera déployé à Tartous, où la Russie a annoncé s’apprêter à transformer ses installations portuaires en base navale permanente. Le navire aura à son bord plusieurs avions et hélicoptères de combat, dont les chasseurs SU-33, MiG-29KR et MiG29-KUBR, ainsi que l’hélicoptère Ka-52K.

Quelque 4300 militaires russes sont déployés en Syrie et, plus d’un an après le début de son intervention en Syrie, la Russie continue d’y renforcer sa présence militaire malgré l’annonce, en mars, du président Vladimir Poutine du retrait d’une partie de son contingent. L’annonce du déploiement du porte-avions intervient alors que les tensions sont au plus haut entre les Etats-Unis et la Russie avec l’échec de la trêve en Syrie qu’ils avaient initiée en septembre et qui n’a duré qu’une semaine, chaque camp accusant l’autre d’avoir «torpillé le cessez-le-feu».