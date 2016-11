Décès de l'icône de la révolution cubaine Fidel Castro, fin d'une ère pour les Cubains

Réagissez

L'icône de la révolution cubaine et défenseur de la justice sociale, Fidel Castro, est décédé vendredi à l'âge de 90 ans à La Havane, marquant la fin d'une ère pour son peuple à qui il laisse comme ultime message: respecter les "idéaux de la révolution".

Après des années de lutte contre des soucis de santé, l'ex-président Fidel Castro, "est décédé à 22h29 (heure locale)", a annoncé son frère Raul, précisant : "Conformément à la volonté exprimée par le camarade Fidel, sa dépouille sera incinérée dans les premières heures de la journée de samedi, le 26 novembre".

Depuis 2000, Fidel Castro souffrait de graves problèmes intestinaux, à cause desquels il s'est retiré de la vie politique en 2006 au profit de son frère cadet Raul, mais conservant néanmoins un poids moral qu'il exerçait notamment à travers ses dizaines de "réflexions", qu'il publiait régulièrement dans la presse officielle.

Le 19 avril 2016, Fidel Castro est intervenu pour la dernière fois au Congrès cubain, évoquant sa mort "dans un futur proche" et appelant à respecter les "idéaux de la révolution".

"Le septième siège du Congrès sera le dernier auquel ma génération historique prendra part. J'aurai bientôt 90 ans, et connaîtrai le même sort que tout le monde", a-t-il précisé.

Sa dernière apparition publique date du 13 août, à l'occasion de son 90e anniversaire, au côté de son frère Raul et du président vénézuélien Nicolas Maduro, son principal allié en Amérique latine.

Le décès de Fidel Castro marque la fin d'une ère pour la majorité des Cubains. Il représentait en effet le dernier communiste de la "veille école" û le premier président de la République populaire de Chine, Mao Zedong, le premier dirigeant nord-coréen Kim Il-sung et les leaders soviétiques Nikita Khrouchtchev et Léonid Brejnev n'étant plus de ce monde-.

Fidel Castro, parcours d'un leader historique

Le père de la révolution cubaine, Fidel Alejandro Castro Ruz, est officiellement né le 13 août 1926 dans le village de Biran, près de Mayari, dans l'est de Cuba, mais certains biographes considèrent qu'il est né un an plus tôt. Il a grandi dans la famille d'un immigré espagnol, qui avait fait fortune dans la culture de la canne à sucre.

Diplômé de la faculté de droit de l'université de La Havane en 1950, il commence une carrière d'avocat et d'opposant politique en prenant part aux mouvements visant à renverser la dictature de Fulgencio Batista.

En 1953, après l'attaque de La Moncada, il est condamné à 30 ans de prison û mais est libéré deux ans plus tard, bénéficiant d'une amnistie. Il part alors au Mexique, d'où il prépare la conquête de l'île avec d'autres exilés cubains.

En décembre 1956, Fidel Castro et ses 81 compagnons d'armes regagnent l'île à bord du "Granma"... mais le débarquement tourne à la catastrophe. Seules 12 personnes, dont Fidel Castro, son frère Raul et Ernesto "Che" Guevara, parviennent à se réfugier dans les collines de la Sierra Maestra et à prendre le contrôle d'une partie de la province d'Oriente.

Ils repassent à l'offensive en 1958, de sorte que le 1er janvier de l'année suivante, Fulgencio Batista est contraint de quitter Cuba.

Le 8 janvier 1959, entouré de ses "barbudos" - son frère Raul, "Che" Guevara, le charismatique Camilo Cienfuegos -, Fidel Castro fait une entrée triomphale à La Havane. Il devient alors le chef des forces armées, puis le Premier ministre du pays.

Les premières années de pouvoir de Castro sont marquées par de nombreuses réformes au profit de son peuple. Il instaure un système de santé décent pour tous, et combat l'analphabétisme.

En 1961, il proclame le "caractère socialiste" de la Révolution lors de la tentative d'invasion d'exilés cubains, soutenus par les renseignements américains (CIA), de la baie des Cochons.

Rapidement, les tensions entre Cuba et les Etats-Unis s'intensifient.

En 1962, le président américain John F. Kennedy annonce un blocus naval de Cuba et rompt toutes relations diplomatiques avec La Havane.

Ce grand symbole des mouvements de libération aura néanmoins assisté fin 2014 à un rapprochement historique entre son pays et les Etats-Unis.

Au cours de sa vie, il a défié 11 présidents américains et survécu à maints complots d'assassinat -un record de 638 selon le Livre Guinness des records.