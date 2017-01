Réagissez

Le nouveau président américain, Donald Trump, s’est demandé, hier, pourquoi les manifestants qui ont défilé en masse contre lui la veille n’étaient «pas allés voter» à la présidentielle du 8 novembre.

«J’ai regardé les manifestations hier, mais j’ai comme l’impression que nous venons d’avoir une élection ! Pourquoi ces gens ne sont-ils pas allés voter», s’est interrogé sur twitter le nouveau dirigeant des Etats-Unis, cité par l’AFP. «Les célébrités ont fait beaucoup de mal à leur cause», a-t-il ajouté. Le président Donald Trump a entamé son mandat avec des manifestations massives d’opposants. Plus de deux millions de personnes ont participé, samedi, aux «marches des femmes» organisées à travers le pays pour la défense des droits civiques et contre Donald Trump. De nombreux rassemblements ont également eu lieu dans le monde. Ils étaient plus d’un million à Washington, selon les organisateurs, un demi-million de manifestants à Los Angeles, selon la police, ainsi qu’à New York, et des centaines de milliers à Chicago, Dallas, San Francisco, St Louis, Denver, Boston et dans des dizaines de villes américaines. Le même jour, le nouveau Président a fustigé les médias, accusés d’avoir menti sur l’estimation du nombre de personnes ayant assisté à sa prestation de serment. «Honnêtement, cela a l’air d’un million et demi de personnes, cela allait jusqu’au Washington Monument» (l’obélisque du centre de la capitale américaine), a-t-il affirmé à l’occasion d’une visite au siège de le CIA à Langley, en Virginie. Et d’indiquer : «Je regarde cette chaîne de télévision, et ils montraient des pelouses vides et parlaient de 250 000 personnes.» «C’est un mensonge», a-t-il poursuivi. Evoquant sa «guerre» en cours contre les médias, le 45e président des Etats-Unis a affirmé que les journalistes faisaient partie «des êtres humains les plus malhonnêtes de la terre». La police américaine ne fournit en principe pas de chiffres lors des manifestations, mais les images aériennes diffusées vendredi par les télévisions américaines montraient une foule clairement inférieure à un million et demi.