De passeur avec le GIA à Oujda à ministre en Tunisie en 2015

Un Tunisien, membre d’une cellule du GIA à Oujda, est devenu ministre dans le gouvernement de Habib Essid en 2015, selon la députée Leila Chettaoui, qui appartient aujourd’hui au parti Machrouaa Tounes. Il y a certes de quoi s’interroger sur la stabilité du pouvoir en Tunisie, si de telles informations s’avèrent correctes.

Leila Chettaoui a déclaré sur Radio Jawhara Fm qu’elle dispose d’informations sûres indiquant qu’il n’y avait qu’une seule cellule comprenant des Tunisiens et travaillant en collaboration avec le groupe terroriste algérien GIA. Les membres de ladite cellule opéraient comme passeurs à Oujda dans l’aide au passage des terroristes.

Le dirigeant tunisien d’Ançar Charia, Abu Yadh (Seifallah Ben Hassine), ex-bras droit de Ben Laden en Afghanistan, faisait partie de cette cellule, qui comprenait également ce personnage, devenu par la suite membre du gouvernement de Habib Essid. Mme Chettaoui a affirmé que cet ex-terroriste est toujours actif sur la scène politique, dans l’un des partis de la coalition gouvernante.

Interrogations

Leila Chettaoui a refusé de divulguer le nom du ministre concerné, évoquant des obligations de réserve. Elle a toutefois dit que ce dernier faisait partie du gouvernement, après 2015. Elle a également affirmé que cette personnalité avait déclaré auparavant qu’il connaissait de près le leader terroriste Abu Yadh.

Le spectre de la spéculation est ainsi très réduit et il ne concerne, pas uniquement, des ministres des islamistes d’Ennahdha. Néanmoins, il est utile d’attirer l’attention sur le fait que Leila Chettaoui brille par des déclarations extravagantes, qui n’ont jamais eu de suivi à la hauteur des premiers jets. En effet, suite aux visites de la députée en Syrie, Mme Chettaoui n’a cessé de dire qu’elle détient des informations explosives. Toutefois, rien de sérieux n’a filtré par la suite. Le public est resté sur sa faim.

Pourtant, s’agissant du passé terroriste de quelqu’un ayant occupé une haute responsabilité au sein de l’Etat, le dossier mérite d’être examiné. L’Etat tunisien ne devrait pas passer sous silence de telles allégations, portant atteinte à la crédibilité du travail de ses services de renseignement. Qu’un ex-terroriste fasse partie du gouvernement, cela ne devrait être pas passé sous silence et nécessite des éclaircissements de la part des autorités.

La question concerne également l’Algérie s’il se confirme que la personne concernée ait commis des actes malveillants en Algérie. Il se peut, néanmoins, qu’il ne s’agisse que de bobards, il serait grand temps que les médias et les personnalités publiques en Tunisie arrêtent de dire n’importe quoi en public, sans qu’il y ait le moindre suivi. Il est à rappeler que la députée Chettaoui est très active dans l’enquête sur les réseaux d’acheminement des jeunes tunisiens vers les foyers de tension.

Elle était l’ancienne présidente de la commission d’enquête sur les réseaux d’acheminement, avant qu’elle ne soit évincée de Nidaa Tounes et de la commission. Elle est revenue, via le parti Machrouaa Tounes, comme membre de ladite commission. Mme Chettaoui est appelée à être plus précise. Les autorités tunisiennes sont appelées à donner des précisions sur ces problématiques.