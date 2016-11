Réagissez

De la colère et beaucoup d’interrogations : pendant quatre heures, des victimes de la dictature tunisienne ont témoigné en direct à la télévision des exactions et brimades qu’elles ont subies.

Dans une salle d’un blanc presque immaculé, face aux commissaires de l’Instance vérité et dignité (IVD) qui organisait ces auditions, ce sont d’abord les mères de trois «martyrs» de la révolution qui se sont avancées, jeudi soir, chacune un portrait de leur fils à la main. Les trois jeunes hommes sont morts en janvier 2011, pendant le soulèvement contre le régime de Zine El Abidine Ben Ali, dont la répression a fait plus de 300 morts. «Nous ne nous tairons pas», prévient Ourida Kaddoussi, originaire de Regueb (centre). «Nous voulons que justice soit rendue aux martyrs. Comment ? Tournez-vous vers les régions qui ont donné les martyrs», lance-t-elle aux responsables de l’Etat, en allusion à la marginalisation des régions de l’intérieur, une des motivations de la révolution. Deux d’entre elles donnent les noms des policiers ayant tiré sur leurs enfants et leurs témoignages se transforment alors en procès de la justice militaire, devant laquelle les affaires ont été jugées et qui a délivré des verdicts cléments. «Nous avons vite compris que la justice militaire ne nous rendrait pas justice», dit avec colère Fatma, mère d’Anis, atteint par balle à Tunis et décédé d’une hémorragie.

Mort pour la Tunisie

«Qui vous a donné la démocratie ? Mon fils est mort pour la Tunisie et pour le drapeau tunisien. Je veux que justice lui soit rendue», exige-t-elle. La salle, où se trouvent des représentants de la société civile, des diplomates étrangers et des responsables politiques, notamment du parti islamiste Ennahdha, applaudit.

C’est ensuite au tour de l’épouse et de la mère de Kamel Matmati — un islamiste victime de disparition forcée le 7 octobre 1991 à Gabès (sud-est) — de parler. Toute la cruauté de la dictature apparaît lorsque sa femme Latifa raconte comment il a été arrêté sur son lieu de travail, traîné en prison et torturé avant de succomber peu après. Ce qu’elle ne saura que bien plus tard, après des années à le chercher désespérément d’une prison à une autre.

Au départ, la police nie savoir où il est. «Il n’est pas chez nous», lui dit-on. Par la suite on lui demande à plusieurs reprises de lui ramener des vêtements propres et même de la nourriture, ravivant l’espoir de le voir vivant. Le certificat de décès ne lui sera délivré qu’en 2009, 18 ans plus tard. Aujourd’hui, «nous voulons sa dépouille pour pouvoir l’enterrer», dit-elle, et «nous voulons que ces gens rendent des comptes».