Damas impose une évacuation totale des rebelles et des civils de Daraya

L es voitures du Croissant-Rouge ont pénétré hier dans la ville rebelle de Daraya, au terme d’un accord où le régime syrien a obtenu l’évacuation totale des habitants et insurgés qui lui tenaient tête depuis quatre ans. Un premier convoi de véhicules est entré dans cette ville dévastée, proche de Damas, mais il n’était pas clair quand débuterait l’évacuation.

«Selon un accord, 700 hommes armés avec leurs armes individuelles sortiront de Daraya pour se rendre dans la ville d’Idleb (nord-ouest), alors que 4000 hommes, femmes et leurs familles seront dirigés vers des centres d’hébergement», a annoncé l’agence officielle Sana. Les rebelles devront rendre leurs armes lourdes, moyennes et légères à l’armée. Idleb est dominée par l’Armée de la conquête, une alliance de rebelles, et le Front Fateh Al Cham (ex-Front Al Nosra qui a renoncé à son rattachement à Al Qaîda).

Outre les 700 premiers rebelles, d’autres devront quitter la ville dans les prochains jours, selon cette source. Situé au sud-ouest de la capitale, Daraya était un fief très symbolique en ayant été l’une des premières villes à se soulever contre le régime, et l’une des premières aussi à être assiégées. Pour le régime, cette localité qui se trouve à 15 minutes de la capitale était une épine dans son flanc, très proche de la base aérienne de Mazzé, siège des services de renseignement de l’armée de l’air et de leur prison. L’accord est un revers majeur pour l’opposition, et il a provoqué amertume et ressentiments dans les rangs des groupes hostiles au régime.