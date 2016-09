Crise syrienne : Washington et Moscou à la recherche d’un compromis

Réagissez

L’intervention turque en Syrie met à rude épreuve les relations entre Ankara et Washington, allié sur le terrain des YPG qui ont fait reculer l’EI.

Les Russes ont reculé sur des points sur lesquels nous pensions pourtant nous être mis d’accord, donc nous nous retournons vers nos capitales respectives pour consultation.» C’est ce qu’a déclaré hier un haut responsable du département d’Etat américain présent au G20 de Hangzhou, en Chine, repris par l’AFP. Experts militaires et diplomates russes et américains ont récemment poursuivi des discussions à Genève sur une possibilité de parvenir «à une cessation des hostilités large et importante». Mais en vain jusque-là.

De son côté, le secrétaire d’Etat, John Kerry, a indiqué un peu plus tard qu’il a certes rencontré «pendant plusieurs heures», dimanche, son homologue russe, Sergueï Lavrov, mais sans parvenir à dissiper des divergences persistantes. «Tout le monde sait à quel point il s’agit d’une question compliquée en raison des différentes forces en présence. Il y a quelques points délicats» que S. Lavrov «doit revoir et examiner, et sur lesquels je dois moi-même me pencher», a ajouté J. Kerry.

Les chefs de la diplomatie des deux pays doivent se rencontrer à nouveau en marge du G20 «pour voir s’il est possible ou non de combler nos divergences et d’arriver à une conclusion» sur les points qui divisent les deux parties, a relevé le secrétaire d’Etat américain. Et d’ajouter : «Et si nous ne parvenons pas à un accord, nous prendrons ensuite le temps qu’il faut pour être certains de faire ce qui nous offre les meilleures chances de succès.»

Moscou et Washington effectuent séparément des frappes contre les djihadistes en Syrie. Entre-temps, ils restent en désaccord sur le sort du président syrien, Bachar Al Assad. La Russie s’oppose à son départ réclamé par les Etats-Unis. Pour le président Vladimir Poutine, la principale difficulté des discussions est de déterminer quel groupe de combattants fait partie de l’opposition à Bachar Al Assad dite «modérée» et quel groupe est djihadiste.

Le président américain, Barack Obama, s’est montré hier circonspect à ce sujet à l’issue d’une rencontre avec la Première ministre britannique, Theresa May, en marge du G20. «John Kerry et son homologue russe travaillent sans relâche, en continu, tout comme nombre d’autres négociateurs, pour évaluer à quoi pourrait ressem-bler une véritable cessation des hostilités», a-t-il déclaré.

Cependant, «nous n’en sommes pas encore là» et les pourparlers sont «difficiles», même si «nos discussions avec les Russes sont cruciales», a-t-il observé. Vendredi, son homologue russe, Vladimir Poutine, a indiqué que Moscou et Washington pourraient parvenir «bientôt» à un accord. «Nous avançons petit à petit dans la bonne direction», a-t-il déclaré.

Partie prenante du conflit syrien, la Turquie a récemment intensifié sa lutte contre les combattants kurdes, en lançant, le 24 août, l’opération militaire «Bouclier de l’Euphrate» dans le nord de son voisin. Opération qui vise à la fois le groupe djihadiste Etat islamique (EI) et les milices liées au Parti de l’union démocratique (PYD), considéré par Ankara comme la branche syrienne du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK).

Ankara prône la solidarité de l’Alliance atlantique

Hier, en marge du sommet du G20 en Chine, le président Recep Tayyip Erdogan a appelé les pays de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (Otan), dont la Turquie est membre, à partager une position commune sur toutes les organisations terroristes. «Il n’y a pas de bon ou de mauvais terroriste. Toutes les formes de terrorisme sont mauvaises, toutes sont un fléau et nous devons nous dresser contre elles», a-t-il déclaré après une rencontre avec son homologue américain, Barack Obama.

Il a aussi réitéré son souhait d’éviter la formation d’une zone autonome continue le long de la frontière turco-syrienne par les milices kurdes, appelées à plusieurs reprises par la Turquie à se retirer à l’est de l’Euphrate. «Pour éviter ce couloir de la terreur, les forces de la coalition doivent se montrer solidaires de la Turquie dans cette lutte.

Je crois que nous remporterons ce combat», a affirmé le président turc, ajoutant que la lutte d’Ankara contre l’EI, le PKK et les Unités de protection du peuple kurde (YPG) branche armée du PYD en Syrie, se poursuivrait. Après avoir repris la localité de Jarablos à l’EI par des rebelles pro-Ankara, les forces turques ont ouvert samedi un nouveau front en envoyant des chars dans le village syrien d’Al Raï. L’intervention turque en Syrie met à rude épreuve les relations entre Ankara et Washington, allié sur le terrain des YPG qui ont fait reculer l’EI.

La Turquie a démenti, fin août, avoir accepté un accord de cessez-le-feu par l’entremise des Etats-Unis avec les milices kurdes de Syrie, indiquant ne pouvoir «en aucune circonstance» accepter un compromis avec une organisation terroriste. «Nous n’acceptons en aucune circonstance, contrairement à ce que certains porte-parole de pays étrangers disent, un compromis ou un cessez-le-feu entre la Turquie et les éléments kurdes», a déclaré le ministre des Affaires européennes, Ömer Çelik, à propos de l’annonce faite la veille par les Etats-Unis. «La République turque est un Etat souverain et légitime» qui ne peut être mis sur un pied d’égalité avec «une organisation terroriste», a ajouté le ministre, en référence au PYD.

De son côté, l’Iran, qui soutient le régime de Damas, a demandé à la Turquie de «cesser rapidement» ses opérations militaires pour éviter de compliquer la situation dans la région, selon les médias iraniens. «La poursuite de la présence militaire de la Turquie en Syrie complique encore davantage la situation», a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Bahman Ghassemi.