La Turquie continue de frapper les combattants kurdes syriens dans le...

Le gouvernement turc veut empêcher les Kurdes syriens de former une ceinture continue le long de sa frontière avec la Syrie voisine.

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a réfuté hier les déclarations de Washington selon lesquelles les Unités de protection du peuple kurde (YPG) syrien ont traversé l’Euphrate. «On dit qu’ils se sont dirigés vers l’est, mais c’est faux, ils n’ont pas traversé» le fleuve, a déclaré le chef de l’Etat turc, cité par l’AFP, en référence aux YPG qu’Ankara qualifie de «terroristes» liés aux séparatistes kurdes du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) du sud-est de la Turquie.

Un responsable américain de la Défense a affirmé lundi que tous les YPG se sont retirées à l’est du fleuve, conformément à la demande du gouvernement turc. Ankara, en conflit avec le PKK sur son propre territoire, veut en effet empêcher les Kurdes syriens de former une ceinture continue le long de sa frontière avec la Syrie voisine. La Turquie a prévenu qu’elle continuerait de frapper les combattants kurdes syriens dans le nord de la Syrie tant qu’ils ne seraient pas revenus à l’est du fleuve. «On ne peut pas nous demander de tolérer la création d’un couloir de la terreur. Nous ne le permettrons pas», a indiqué R. T. Erdogan.

Ces déclarations interviennent un peu plus d’une semaine après le lancement de l’opération turque «Bouclier de l’Euphrate» visant à la fois les combattants kurdes et les djihadistes du groupe Etat islamique (EI). Depuis le 24 août, date de la reprise à l’EI de la localité syrienne de Jarablos par des rebelles syriens soutenus par Ankara, les efforts de la Turquie se sont concentrés sur les YPG, alliées de Washington dans la lutte contre les djihadistes.

Vers un compromis entre Moscou et Washington

Par ailleurs, le président russe, Vladimir Poutine, a déclaré hier que Moscou et Washington pourraient parvenir «bientôt» à un accord sur une coopération en Syrie. «Nous avançons petit à petit dans la bonne direction et je n’exclus pas qu’on puisse se mettre d’accord bientôt sur quelque chose et l’annoncer à la communauté internationale», a indiqué le président Poutine à Vladivostok (Extrême-Orient russe). «Il est encore trop tôt pour en parler, mais je pense que nous agissons et nous avançons dans la direction souhaitée», a ajouté le président russe.

Des experts militaires et des diplomates de Russie et des Etats-Unis poursuivent des discussions à Genève sur une possibilité de parvenir «à une cessation des hostilités large et importante» en Syrie. Moscou et Washington effectuent séparément des frappes contre les djihadistes dans ce pays et sont en désaccord sur le sort du président syrien Bachar Al Assad.

La Russie s’est opposée à son départ réclamé par les Etats-Unis. Pour le président russe, la principale difficulté des discussions reste la question de déterminer quel groupe de combattants fait partie de l’opposition à Bachar Al Assad dite «modérée» et quel groupe est djihadiste. Il a observé que les djihadistes, dont le front Fateh Al Cham (ex-front Al Nosra, qui affirme avoir pris ses distances avec Al Qaîda), «commencent à absorber la soi-disant partie saine de l’opposition». Et de constater : «Ce n’est plus la guerre civile.

Ce sont des combattants venus de l’extérieur qui reçoivent de l’armement et des munitions de l’étranger (…) Et de fait, nos partenaires américains sont d’accord avec cela», à savoir séparer l’opposition modérée des djihadistes, «mais ils ne savent pas comment y parvenir».