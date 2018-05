Crise politique en Tunisie : Bras de fer au sommet

Réagissez

Le leader d'Ennahdha, Rached Ghannouchi, et le président...

La présidence de la République a annoncé hier le gel de l'accord de Carthage, suite à l'impossibilité de trouver un compromis autour de la nouvelle formule de la plateforme du gouvernement d'union nationale. Confusion au sommet de l'Etat en Tunisie.

Partis politiques et organisations socioprofessionnelles, en Tunisie, ne sont pas parvenus hier à s'entendre autour d'une nouvelle formule de l'accord de Carthage, socle du gouvernement d'union nationale. Constatant cette impasse, le président Béji Caïd Essebsi a été obligé de lever la réunion et geler temporairement ledit accord, mettant chacun devant ses responsabilités.

Cela veut dire que le gouvernement Chahed va continuer à gérer les affaires du pays, en attendant du nouveau dans le paysage politique, qui sombre dans la confusion. Les rencontres d'avant-hier du secrétaire général de la centrale syndicale UGTT, Noureddine Taboubi, avec plusieurs représentants de partis politiques, notamment le président d'Ennahdha, Rached Ghannouchi, n'ont finalement pas fait bouger les choses.

Les neufs signataires présents hier autour du président de la République étaient toujours divisés en deux clans, concernant le maintien de Youssef Chahed. Ennahdha conduit un bloc de cinq signataires (Ennahdha, Al Moubadara, Al Massar, les Unions du patronat et des agriculteurs).

Lequel clan prône le changement de quelques ministres, selon le bilan de leurs prestations. L'autre bloc comprend l'UGTT, Nidaa Tounes, l'UPL et l'Union des femmes. Ce clan veut un changement de toute l'équipe de la Kasbah. Le blocage de vendredi a donc été maintenu. Le président de la République a décidé de tous les renvoyer aux vestiaires.

Blocage et scénarios

Le secrétaire général de l'UGTT accuse les parties «figées dans leurs positions» d'être à l'origine de ce blocage. Il insinue Ennahdha, sans toutefois la nommer. «Comment veulent-ils maintenir un chef de gouvernement dont ils reconnaissent l'échec ?» n'a-t-il cessé de répéter à ceux qui voulaient bien l'entendre. L’UGTT va tenir une commission administrative pour décider des mesures qu’elle va prendre.

Même son de cloche du côté de Hafedh Caïd Essebsi, le fils du président de la République et leader de Nidaa Tounes. Hafedh s'est emporté contre Youssef Chahed, issu lui-même de ce parti, détenant les trois présidences et associé à Ennahdha dans la majorité gouvernementale. Du côté des islamistes, Rached Ghannouchi est plutôt calme.

«Nous avons vécu de pareilles impasses pendant le dialogue national en 2013. Cela arrive dans toutes les négociations. La tradition enracinée de dialogue en Tunisie va nous permettre de dépasser nos divergences», assure le leader islamiste. Ghannouchi affirme également qu'il ne pense pas que le président de la République veuille se débarrasser du chef du gouvernement qu'il a lui-même ramené.

La Constitution accorde à l'institution de la Présidence des moyens pour mettre à l’écart le chef de l’Exécutif, précise le leader d’Ennahdha. «Puisque le président de la République n’a pas usé de moyens constitutionnels pour écarter le chef du gouvernement, c’est qu’il veut le maintenir», insiste Ghannouchi, en assurant que «rien n’a changé.

La coalition au pouvoir est toujours la même. Le gouvernement peut appliquer le programme de réformes et l’UGTT va revenir à la table des négociations». Ghannouchi se permet même de dire que «les islamistes d’Ennahdha ne peuvent pas céder, lorsqu’il s’agit de l’intérêt du pays».

Pour lui, la situation des finances publiques ne permet pas cinq mois de gel des activités à cause d’un remaniement ministériel, dont le résultat n’est pas certain. Interrogé sur les lendemains de ce blocage, Noureddine Taboubi renvoie la balle à la présidence de la République, la partie arbitrant cette plateforme.

Des bruits circulent indiquant que, lors de la réunion de samedi entre Taboubi et Ghannouchi, l’UGTT a refusé de s’engager à accepter les réformes douloureuses (caisses sociales, gel du recrutement et salaires, etc.) en contrepartie du départ de Chahed. C’est donc l’impasse politique, en attendant des jours plus roses en Tunisie.