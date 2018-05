Crise politique en Italie : Le saut dans l’inconnu

Réagissez

Le juriste Giuseppe Conte a été désigné par...

Rome (Italie)

De notre correspondante



Les Italiens, qui n’ont voté ni pour la Ligue du Nord (parti xénophobe et islamophobe) ni pour le Mouvement cinq étoiles, espéraient jusqu’au bout que le président de la République, le sage et pondéré Sergio Mattarrella, puisse trouver la solution miracle qui ferait en sorte que le «danger de mettre le sort du pays entre les mains des populistes et des extrémistes» soit écarté. Mais démocratie oblige, et sous la pression inédite des deux partis, qui ont pris des tons menaçants contre la personne du chef de l’Etat sur les réseaux sociaux, l’annonce du palais Quirinale est tombée mercredi soir : l’homme choisi par les deux alliés sera chargé de la mission de former le futur gouvernement.

Néophyte en politique, Giuseppe Conte, 54 ans, un nom totalement inconnu des Italiens qui l’ont découvert pour la première fois à sa sortie du long entretien qu’il a eu avec le chef de l’Etat, a été imposé par le M5S.

Conte, visiblement tendu après un long entretien avec Mattarella, a annoncé que son gouvernement sera «celui du changement». Il a fallu 80 jours au Mouvement cinq étoiles pour trouver une alliance à même de lui permettre de gravir les marches du palais Chigi. Le Parti démocrate ayant répondu par un «niet» aux appels du pied du M5S, ce dernier a scellé avec le parti d’extrême-droite, La Ligue du Nord, une coalition qui ne trouve pas grâce aux yeux de nombre de ses électeurs de gauche, les déçus du gouvernement de centre-gauche sortant.

Mais ce gouvernement hybride serait «le salut de l’Italie», selon le Mouvement cinq étoiles, des populistes ayant acquis une grande popularité parmi les Italiens, arrivant premiers au vote législatif de mars dernier grâce à une campagne électorale où ils ont promis «un changement antisystème» qui garantirait plus d’équité sociale et moins d’impôts. Seule tache noire de ce programme : l’exclusion des immigrés en situation régulière de ce plan, réservé aux «Italiens d’abord». Ce qui angoisse les familles des étrangers installées dans la Péninsule, qui se révoltent contre cette logique injuste qui veut que «tous payent les impôts, mais seuls les Italiens auront droit aux aides de l’Etat».

C’est donc ce juriste originaire du sud de l’Italie (Les Pouilles) qui devrait mener ce changement promis, dans une situation de crise et de limitation des fonds publics, avec un Etat qui ploie sous une forte dette publique. Et bien que son entretien avec le président ait été précédé par un scandale public sur des inexactitudes contenues dans son cv, comme de supposées études à la New York University, démenties par les Américains, Mattarella n’avait d’autre choix que celui de lui adosser le rôle de président du Conseil italien, surtout que les deux parties avaient fait comprendre, sur les réseaux sociaux, leur détermination, allant jusqu’à inviter le Président à ne pas «s’opposer au choix du peuple italien».

Du professeur parachuté aux commandes du pays, par les leaders des deux partis, les Italiens en savent très peu. Quelques photos de lui en vacances au Maroc, en famille, ou dans sa région natale Les Pouilles (au sud de l’Italie). Mais les Italiens et les immigrés connaissent bien, par contre, celui qui veut briguer la fonction de ministre de l’Intérieur dans le nouveau gouvernement. Matteo Salvini, leader du parti xénophobe de la Ligue du Nord, n’a jamais caché son aversion pour l’islam et pour les musulmans, les plus stigmatisés parmi les étrangers.

Lors de récents entretiens accordés à la presse de son pays, Salvini, affirmait : «L’islam est incompatible avec la Constitution (italienne).» Ailleurs, des tweets récents publiés par l’homme d’extrême droite, on peut voir des photos prises, à leur insu, de demandeurs d’asile africains, avec des commentaires où il se moque d’eux et où il promet «des expulsions de masse» dès son entrée au gouvernement. Beaucoup de sceptiques ne parient pas cher sur ce 65e gouvernement de la République italienne qui ne dispose pas d’une majorité parlementaire solide pour soutenir ses stratégies et mesures. L’autre handicap de ce dernier demeure dans la faiblesse de la position de son Premier ministre, qui n’est pas un homme politique et n’est pas épaulé par un parti, mais est «un simple employé du M5s et de la Ligue», selon ses détracteurs. Staremo a vedere ! (on verra).