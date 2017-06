Crise du Qatar : les Etats-Unis veulent s’impliquer dans les négociations

Réagissez

Après plusieurs semaines de flottement, les Etats-Unis affichent leur volonté de s’impliquer plus directement dans la recherche d’une issue à la crise diplomatique qui déchire le Golfe, poussant l’Arabie Saoudite à ne pas perpétuer le blocage avec le Qatar.

Désormais en première ligne, le secrétaire d’Etat Rex Tillerson, qui a multiplié les échanges téléphoniques avec Riyad et Doha ces derniers jours, a annoncé mercredi que l’Arabie Saoudite et ses alliés avaient préparé une liste de demandes pour le Qatar. Le chef de la diplomatie américaine a insisté sur la nécessaire «unité» entre les pays du Golfe pour «concentrer tous nos efforts sur la lutte contre le terrorisme». Dans le même temps, le président Donald Trump a profité d’un échange téléphonique avec Mohammed ben Salmane, qu’il a félicité pour son accession au rang de prince héritier d’Arabie Saoudite, pour aborder cet épineux dossier. Selon le compte-rendu de la Maison-Blanche, les deux dirigeants ont évoqué la nécessité de «couper tout soutien aux terroristes et aux extrémistes» ainsi que «la façon de résoudre le différend avec le Qatar». Soucieux de se poser en rassembleur et de montrer que la situation n’était désormais plus figée, M. Tillerson a dit espérer que la liste de demandes qui serait bientôt présentée au Qatar serait «raisonnable et réalisable». «Nous soutenons les efforts de médiation koweïtiens et avons hâte que ce sujet avance vers une résolution», a-t-il poursuivi. «Notre rôle est d’encourager les différentes parties à exposer clairement leurs griefs pour que les problèmes puissent être résolus», a-t-il expliqué.