Face à la possibilité d’une aggravation de la crise, le Pentagone a une nouvelle fois appelé jeudi les membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG) à faire baisser la tension dans la région «afin que tous les partenaires puissent se concentrer sur l’avenir avec des projets communs».

Les ministres des Affaires étrangères des quatre pays qui boycottent le Qatar — l’Arabie Saoudite, l’Egypte, les Emirats arabes unis et le Bahreïn — se sont réunis mercredi dernier au Caire pour examiner la suite de leur action à l’égard de Doha. Dans un communiqué commun, ils ont indiqué qu’ils maintiendront les mesures de «boycott» à l’égard de Doha, tant qu’elle poursuivra son soutien à l’extrémisme et au terrorisme. Une nouvelle réunion des quatre est prévue à Manama, au Bahreïn.

Le communiqué des quatre pays souligne qu’il n’est pas question de lever l’embargo contre le Qatar, tant que ce pays n’aura pas accepté de s’impliquer dans la lutte contre l’extrémisme et le terrorisme. L’Arabie Saoudite, l’Egypte, les Emirats arabes unis et le Bahreïn exigent du Qatar de ne plus offrir l’asile à des membres d’organisations terroristes, à faire cesser le discours médiatique (de la chaîne Al Jazeera, ndlr) appelant à la haine et à ne plus s’ingérer dans les affaires intérieures d’autres pays arabes. Le communiqué appelle aussi la communauté internationale à intervenir en mettant la pression sur le Qatar dans le cadre de l’engagement dans la lutte contre le terrorisme.

Les ministres des Affaires étrangères des quatre pays réunis au Caire ont indiqué que la réponse du Qatar à leurs exigences était «négative». Ils ont ajouté que de nouvelles mesures pourraient être adoptées «en temps opportun». Le ministre du Bahreïn a indiqué que la question du gel de la participation du Qatar au Conseil de coopération du Golfe sera soulevée lors de la prochaine réunion du CCG.

Le secrétaire américain à la Défense, Jim Mattis, a réaffirmé, à l’occasion, l’importance du partenariat stratégique entre les Etats-Unis et le Qatar. Jim Mattis, qui s’est entretenu au téléphone avec son homologue qatari, Khalid Al Attiyah, a notamment évoqué les opérations en cours contre Daech, a précisé le Pentagone dans un communiqué.

«Le secrétaire Mattis et le ministre Al Attiyah ont affirmé leur engagement à poursuivre la coopération entre les Etats-Unis et le Qatar et à approfondir leur partenariat stratégique», a indiqué ce communiqué. Le Qatar abrite un centre de commandement depuis lequel sont lancés les raids aériens de la coalition anti-EI menée par les Etats-Unis en Irak et en Syrie.