Réagissez

La Tunisie plongée dans une crise politique...

Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a accusé Hafedh Caïd Essebsi, directeur exécutif de Nidaa Tounes et fils du président de la République, d’être à l’origine des défaites électorales de Nidaa Tounes et du blocage de ses structures. La crise politique s’enflamme en Tunisie.

Les observateurs n’ont pas attendu longtemps pour voir les suites du gel, lundi dernier, de l’accord de Carthage par le président de la République, Béji Caïd Essebsi.

Toutefois, alors que l’on s’attendait à des tractations pour la reprise des négociations, c’est le chef du gouvernement, Youssef Chahed, qui a pris mercredi tout le monde au dépourvu et a accusé, dans un petit discours télévisé, Hafedh Caïd Essebsi, le fils du Président, d’être à l’origine de la débâcle électorale et structurelle du parti Nidaa Tounes.

Chahed a même attiré l’attention sur le fait que la crise de son parti a atteint les structures de l’Etat, ce qui constitue un danger pour le pays. Le chef du gouvernement a appelé à écarter Hafedh Caïd Essebsi de la direction de Nidaa Tounes, en vue de réunir la famille nationaliste pour les élections de 2019, pour éviter une débâcle électorale pareille à celle de 2011.

Ce clash contre le fils du président de la République est survenu alors que la Tunisie traverse une véritable crise socioéconomique. La tension sociale est à son apogée contre la cherté de la vie (8% d’inflation). La Tunisie peine à trouver des équilibres économiques (Budget, balance des paiements et cours de la monnaie). Laquelle situation rappelle étrangement mai 2017 et le lancement de la campagne contre les barons de la corruption, l’homme d’affaires controversé, Chafik Jarraya, en tête.

Beaucoup de points de ressemblance se dégagent avec mai 2017, lorsque le pays vivait en pleine crise, avec les manifestants du Sahara de Tataouine (sit-in Al Kamur). Le lancement de la campagne contre la corruption avait permis, en 2017, de réunir tout le monde derrière Youssef Chahed, quoi que tous étaient certains que le président Béji Caïd Essebsi était dans la manœuvre.

Perspectives incertaines

Pareil pour aujourd’hui, avec une cible du calibre de Hafedh Caïd Essebsi, régulièrement qualifié de «fils à papa» sur les réseaux sociaux, voire sur les plateaux de débats des télés et des radios.

Il n’y a effectivement pas meilleure action politique qu’une attaque frontale contre le fils du président de la République, d’autant plus que des politologues n’ont pas manqué de critiquer Béji Caïd Essebsi pour ne pas s’être opposé à l’installation de son fils à la tête du parti Nidaa Tounes, fondé en 2012 et ayant permis de remporter les élections parlementaires et présidentielle de 2014.

Le coup de 2017 a permis de réunir tous les Tunisiens contre la corruption. La crise a été contournée, au sein de Nidaa Tounes, en évitant l’escalade avec le groupe de députés connus pour leur proximité avec les hommes d’affaires corrompus arrêtés, à commencer par le président du bloc parlementaire, Soufiane Toubel.

Aujourd’hui, la situation est plus compliquée, faute de données transparentes. Les ministres, députés et élus municipaux de Nidaa Tounes ne sont pas certains de la position de la présidence de la République dans cette querelle.

Jusqu’à mercredi soir, le directeur exécutif de Nidaa Tounes, Hafedh Caïd Essebsi, n’a pas eu la moindre réaction aux propos de Youssef Chahed. Il est vrai que le président Béji Caïd Essebsi était à Paris pour participer au sommet sur la Libye.

L’unique réaction est venue du député Fadhel Ben Omrane, appartenant au clan du fils du Président, qui a appelé au dialogue et à chercher un compromis dans son intervention sur Radio Mosaïque Fm. Mais, il est certain que tout le monde attend les signaux de la présidence de la République avant de trancher.