La tension monte d’un cran entre les Etats-Unis et la Corée du Nord. Alors que la flotte américaine est toujours en route vers la péninsule coréenne, la Corée du nord, elle, qui dit prête à riposter, a fini par demander l’aide des pays d’Asie du Sud-est pour faire face à l’USA de Trump.

La Corée du Nord a demandé aux pays d’Asie du Sud-est leur soutien dans son conflit avec les Etats-Unis afin d’empêcher un possible «holocauste nucléaire», a indiqué le ministère nord-coréen des Affaires étrangères. Dans une lettre au secrétaire général de l’Association des pays d’Asie du Sud-est (Asean), le ministre des Affaires étrangères Ri Yong-Ho déclare que la péninsule coréenne est «au bord de la guerre à cause des agissements des Etats-Unis».

Cette lettre est datée du 23 mars, en amont du sommet de l’Asean qui se tient vendredi et samedi à Manille dans un contexte de très forte tension sur la péninsule coréenne. Le ministre nord-coréen demande à l’Asean d’informer les chefs de la diplomatie des dix pays membres «de la grave situation» sur la péninsule et de leur «fournir une vraie proposition» en vue d’y maintenir la paix.

Il critique aussi longuement les exercices militaires annuels menés par Washington et Séoul. «J’exprime mes attentes de voir l’Asean, qui est très attachée à l’importance de la sécurité et de la paix régionales, faire de la question des exercices militaires conjoints entre les Etats-Unis et la Corée du Sud un sujet de la conférence, d’un point de vue équitable, et de jouer un rôle actif en vue de la sauvegarde de la paix et de la sécurité dans la péninsule coréenne», écrit M. Ri.

Les exercices conjoints, poursuit le ministre, justifient les programmes balistique et nucléaire nord-coréens. «C’est un fait évident pour tout le monde que quand ils déploient les moyens d’une frappe nucléaire susceptible de plonger la péninsule coréenne dans un holocauste nucléaire en quelques secondes (....), de tels exercices ne peuvent en aucun cas être défensifs», ajoute-t-il.

Pression

Le chapitre relatif à la Corée du Nord dans le projet de déclaration finale du sommet est encore à remplir, ce qui signifie que la position des dirigeants de l’Asean reste à être définie. «Les Etats-Unis veulent ramener la Corée du Nord sur le chemin du dialogue pour mettre un terme à ses programmes militaires nucléaire et balistique, notamment par la biais de sanctions économiques supplémentaires destinées à faire pression sur Pyongyang», ont indiqué mercredi des ministres américains.

«Nous sommes engagés avec des membres responsables de la communauté internationale pour augmenter la pression sur la Corée du Nord afin de convaincre le régime (de la nécessité) d’une désescalade et de reprendre le chemin du dialogue», ont écrit dans un communiqué le chef du Pentagone, James Mattis, le secrétaire d’Etat Rex Tillerson, et le directeur du Renseignement américain Dan Coats, à l’issue d’une réunion exceptionnelle à la Maison Blanche avec les 100 sénateurs américains et le général Joseph Dunford, le plus haut gradé du pays.

«L’approche du Président (Donald Trump, ndlr) consiste à faire pression sur la Corée du Nord en vue d’un démantèlement de ses programmes nucléaire, de missiles balistiques et de prolifération en resserrant les sanctions économiques et en poursuivant la voie diplomatique avec nos alliés et nos partenaires régionaux», ont expliqué les dirigeants américains. A l’issue de leur réunion avec les parlementaires américains, MM. Mattis, Tillerson et Coats ont assuré que «les Etats-Unis recherchaient la stabilité et la dénucléarisation pacifique de la péninsule coréenne». «Nous demeurons ouverts à des négociations tournées vers cet objectif.

Mais nous restons prêts à nous défendre et défendre nos alliés», ont-ils martelé, réitérant la position qu’avait déjà adoptée l’administration de Barack Obama à l’égard de la Corée du Nord et ses programmes nucléaire et balistique, condamnés par des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU.