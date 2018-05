Réagissez

Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a expliqué que les demandes américaines ont été sans ambiguïté. Il a précisé que la position des Etats-Unis ne changera pas tant qu’ils n’auront pas vu des pas crédibles vers la dénucléarisation totale, vérifiable et irréversible de la péninsule coréenne.

Le chef de la diplomatie des Etats-Unis, Mike Pompeo, a donné une idée hier de ce que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un attendait des Américains «en contrepartie» d’une dénucléarisation de la péninsule coréenne. Selon Mike Pompeo, le dirigeant nord-coréen «a clairement dit qu’en retour, il jugeait important que le moment venu, quand ces objectifs auront été atteints, il recevrait en contrepartie une aide économique de l’Amérique», notamment de son secteur privé, «une aide internationale».

Il a également dit «qu’il voulait des garanties de sécurité de la part du monde» et «éventuellement aboutir à un traité de paix» pour mettre fin à la guerre de Corée (1950-53) qui ne s’est achevée que par un armistice, a expliqué par ailleurs le secrétaire d’Etat. Lors d’une audition devant une commission de la Chambre des représentants, le secrétaire d’Etat a assuré en outre que le sommet «historique» entre Donald Trump et Kim Jong-un était «toujours prévu pour le 12 juin».

«Nous sommes optimistes», a-t-il dit. Mike Pompeo a rencontré à deux reprises le dirigeant nord-coréen à Pyongyang au cours du printemps, d’abord en tant que directeur de la CIA puis comme ministre. «Nous avons parlé de ce que sont nos objectifs mutuels, ce que le monde et l’Amérique demandent et ce que la Corée du Nord veut obtenir aussi», a-t-il rapporté devant les élus.

«Il y des sujets sur lesquels il y a encore beaucoup de travail à mener pour trouver un terrain d’entente, mais il a ouvertement expliqué comprendre que la croissance économique et le bien-être de son peuple dépendent d’un changement stratégique», a ajouté Mike Pompeo. «Nous espérons qu’il y est préparé», a-t-il ajouté. Mike Pompeo a expliqué que côté américain, «nos demandes ont été sans ambiguïté».

«Notre position ne changera pas tant que nous n’aurons pas vu des pas crédibles vers la dénucléarisation totale, vérifiable et irréversible de la péninsule coréenne.». «Nous avons fait zéro concession à ce jour et n’avons pas l’intention d’en faire», a-t-il martelé, selon l’AFP qui rapporte l’information. «Quand j’ai parlé à Kim Jong-un, je n’aurais pas pu être plus clair sur l’étendue du travail de vérification qui sera nécessaire, sur tous les éléments qu’il faudra pour que l’Amérique constate qu’il y a eu une vraie dénucléarisation. Il en a pris bonne note», a-t-il poursuivi.