Des associations des droits de l’homme ont exprimé leur inquiétude sur l’état de santé d’un membre du mouvement de contestation dans la région marocaine du Rif. Rabii Elablaq, a été hospitalisé le 31 juillet, un mois après avoir entamé une grève de la faim, rapporte l’AFP.

Rabii Elablaq est incarcéré depuis fin juin à la prison Oukacha, à Casablanca. Ce militant de 34 ans a immédiatement entamé une grève de la faim pour réclamer sa libération. Il a été arrêté pour avoir participé aux manifestations pacifiques dans sa ville d’Al Hoceïma, réclamant le développement de la région du Rif. Plusieurs dizaines de personnes, dont des membres de l’Association marocaine des droits de l’homme (AMDH) et des avocats de la défense ont tenu un sit-in, mardi, devant l’hôpital à Casablanca.

Elles voulaient dénoncer l’arrestation «arbitraire» de Rabii Elablaq, tirer la sonnette d’alarme sur son état de santé et demander sa libération et celle des autres détenus du mouvement. La défense et les proches du militant ont essayé à maintes reprises de le convaincre de mettre un terme à sa grève de la faim, mais il est déterminé à aller jusqu’au bout, a affirmé Abdessadek Al Bouchtaoui, avocat et membre du comité de défense des détenus.

Samedi, le roi Mohammed VI a gracié 40 détenus de ce mouvement populaire né en octobre après la mort d’un vendeur de poisson, sur un total de 176 personnes placées en détention préventive depuis mai dernier. Le leader du mouvement, Nasser Zefzafi, et ses principaux meneurs n’en faisaient toutefois pas partie, à l’exception de Sylia Ziani. Lundi, deux jours après un discours du roi qui a nié toute «approche sécuritaire» dans la crise, le tribunal d’Al Hoceïma a prononcé des peines de quatre mois à un an de prison pour 16 personnes ayant participé à une manifestation interdite et violemment dispersée par les autorités le 20 juillet à Al Hoceïma.