Réagissez

La Turquie a appelé hier l’Iran à «réévaluer sa politique régionale», rapporte l’AFP citant le communiqué du porte-parole du ministère des Affaires étrangères turc.

Les deux pays, acteurs incontournables du conflit syrien, s’accusent mutuellement de déstabiliser le Proche-Orient. Après plusieurs jours d’échanges acerbes, le porte-parole du ministère turc des Affaires étrangères a accusé l’Iran de «ne pas hésiter à renvoyer dans des zones de guerre des gens venus trouver refuge». «L’Iran devrait (...) réévaluer sa politique régionale», a ajouté Hüseyin Müftüoglu dans un communiqué rendu public sur le site du ministère.

Ankara et Téhéran ont développé ces derniers mois une coopération fondée sur le pragmatisme, parrainant ainsi, avec Moscou, une trêve qui, malgré des violations répétées, a permis de réduire l’intensité des combats en Syrie. Mais la Syrie cristallise les dissensions qui continuent de diviser l’Iran qui soutient le président Bachar Al Assad, et la Turquie, qui soutient des groupes de l’opposition. Récemment, le chef de la diplomatie turque, Mevlüt Cavusoglu, a accusé l’Iran de vouloir «transformer la Syrie et l’Irak en (pays) chiites».

Quelques jours plus tôt, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a évoqué, lors d’une tournée dans plusieurs pays du Golfe, le danger du «nationalisme persan». En réaction à ces déclarations, Téhéran a convoqué lundi l’ambassadeur de Turquie pour lui transmettre la «protestation de l’Iran».

«Notre patience a des limites», a déclaré peu avant le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Bahram Ghassemi, qui a dénoncé des «propos non constructifs». Ces échanges surviennent à quelques jours des négociations intersyriennes, qui débuteront demain à Genève pour tenter de trouver une solution à une guerre déclenchée 2011.

La question du départ du président Al Assad a été la principale pierre d’achoppement des trois précédentes sessions de négociations de Genève. Damas refuse catégoriquement de discuter de l’avenir du chef de l’Etat, mais est disposé à accepter des élections une fois la paix revenue. Depuis la dernière session en avril 2016, la situation sur le terrain a toutefois radicalement changé. Le régime de Damas, appuyé par ses alliés russe et iranien, a repris Alep, fief de l’insurrection dans le Nord.

La Turquie semble avoir adouci sa position. Elle s’est rapprochée de Moscou et a déclaré le mois dernier qu’il n’était plus «réaliste» de chercher une solution en excluant le président Al Assad. Mais la grande inconnue reste le positionnement américain. Donald Trump, qui a demandé au Pentagone de nouveaux plans pour lutter contre les djihadistes de l’Etat islamique (EI) d’ici fin février, n’a jusqu’à présent pas donné de signes sur l’implication américaine dans les efforts diplomatiques pour résoudre le conflit. «Nous serons très égoïstes concernant la protection et la promotion de nos intérêts», a prévenu à Munich l’envoyé spécial américain de la coalition antidjihadiste, Brett Mc Gurk, rappelant que la priorité de Washington était de «détruire» l’EI.