L’Union européenne(UE) va organiser «autour du 5 avril » une conférence internationale de haut niveau sur la Syrie à laquelle devrait assister le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, selon l’AFP, citant des sources diplomatiques.

La date exacte de cette conférence qui se tient au niveau des ministres des Affaires étrangères, mais à laquelle pourraient se rendre certains chefs d’Etat, sera confirmée dans les prochains jours, selon plusieurs sources, mais devrait avoir lieu «autour du 5 avril », a précisé un diplomate. L’Otan accueille également début avril une réunion de ses 28 ministres des Affaires étrangères (ce sera le premier déplacement du nouveau secrétaire d’Etat américain Rex Tillerson à Bruxelles) et les chefs d’Etat et de gouvernement de l’UE pourraient se retrouver le 6 avril pour leur premier sommet visant à préparer les négociations du Brexit, après le déclenchement de la procédure de divorce par Londres, attendu avant fin mars. La cheffe de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a expliqué en janvier que cette conférence internationale sur la Syrie ne se contenterait pas de «faire le point sur les engagements de la communauté des donateurs après la conférence de Londres » où plus de dix milliards de dollars ont été promis il y a un an.

«Cela sera avant tout une conférence politique, en espérant que cela pourra être l’occasion pour la communauté internationale dans son ensemble de tourner la page et faire débuter la transition politique, le processus de réconciliation et la reconstruction de la Syrie», a-t-elle expliqué. Par ailleurs, les pourparlers entre les représentants du régime de Damas et de l’opposition sur la Syrie à Genève n’ont pas permis d’avancée majeure. Le médiateur de l’ONU Staffan de Mistura devait enchaîner les rendez-vous avec toutes les parties présentes à Genève: la délégation du régime, celle du Haut comité des négociations (HCN, principale délégation de l’opposition), et les opposants proches de la Russie, le «Groupe du Caire » et le «Groupe de Moscou », selon des sources proches des négociateurs. Les deux parties se sont simplement fait face lors de la cérémonie d’ouverture jeudi soir. Lors des différents points de presse que chaque belligérant a donné par la suite, les accusations habituelles ont été proférées, le régime fustigeant une opposition comprenant en son sein des «terroristes », l’opposition se plaignant de n’avoir pas de «partenaire pour la paix ».

Entamés le 23 février,les pourparlers de Genève ont buté, comme les fois précédentes, sur l’ordre du jour des négociations. Trois sessions de discussions en 2016 s’étaient soldées par un échec, en raison des violences sur le terrain et de l’insistance du régime à parler de terrorisme,quand l’opposition réclamait des discussions sur une transition politique.

De Mistura a prévenu dès le début de cette quatrième session qu’il voulait que la discussion s’engage sur les trois thèmes prévus par la résolution 2254 de l’ONU, feuille de route internationale pour un règlement du conflit syrien: la gouvernance , la Constitution, et les élections. Dès le deuxième jour des discussions, le chef de la délégation du régime, Bachar Al-Jaafari a insisté pour que le terrorisme soit discuté « en priorité ». «Si nous discutons de terrorisme, il faut aussi parler des barils d’explosifs, des gaz toxiques et de l’exécution de 13 mille personnes dans une prison», a rétorqué le chef de la délégation du HCN, Nasr Al-Hariri, en référence aux atrocités reprochées au régime de Damas par des ONG et l’opposition syrienne. Mais les positions se sont nuancées, sous l’influence Moscou. Présent à Genève pour le Conseil des droits de l’Homme, le ministre adjoint des Affaires étrangères russes, Guenadi Gatilov, a rencontré la délégation du régime, et, fait sans précédent, celle du HCN. Et les pressions de Moscou ont fait que pour la première fois le régime a annoncé publiquement à Genève qu’il était prêt à discuter des trois thèmes politiques fixés par De Mistura.

A condition bien sûr de parler de terrorisme. «Notre position sur l’agenda des pourparlers est qu’il contient quatre sujets à discuter en parallèle, d’égale importance », a déclaré jeudi Al-Jaafari .Le même jour la porte-parole de la diplomatie russe a accusé le HCN de «saboter » le processus de Genève, intimant implicitement à l’opposition d’intégrer en son sein les représentants des groupes du Caire et de Moscou.