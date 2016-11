Comment effacer la ligne Attila

Réagissez

Les négociations sur la réunification de Chypre ont débuté hier à Genève sous le parrainage de l’Organisation des Nations unies (ONU).

Un conflit de 42 ans marqué par la division de ce pays. Division qui fait suite à l’invasion en 1974, par l’armée turque, de la partie nord de cette île méditerranéenne en riposte à un coup d’Etat visant à rattacher Chypre à la Grèce. A l’ouverture des négociations, le secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, s’est montré optimiste quant à trouver une solution pour réunifier l’île de Chypre sans pour autant nier l’existence d’entraves qu’il faudrait aplanir.

«Un certain nombre de questions sensibles et difficiles subsiste», a reconnu le secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, cité par l’AFP, à l’ouverture des pourparlers. Aussi, il a observé que «les deux dirigeants sont parvenus à un moment critique dans leurs discussions (...) la perspective d’une solution pour Chypre est à leur portée». Et d’ajouter : «Les attentes dans les deux communautés sont élevées (...) Je sais que les deux dirigeants sont ici avec un engagement fort et une détermination à travailler pour trouver une solution à toutes ces questions.»

Après plusieurs tentatives de réconciliation et l’échec d’un plan de réunification proposé par l’ONU en 2004, des pourparlers ont repris en mai 2015, sous l’égide de l’ONU, entre le président chypriote grec Nicos Anastasiades et le leader chypriote turc Mustafa Akinci. Des progrès ont été enregistrés sur plusieurs dossiers depuis cette date, mais le sujet le plus épineux, portant sur les différends territoriaux, sera au cœur des discussions.

Les deux dirigeants chypriotes, aidés de l’émissaire de l’ONU pour Chypre, Espen Barth Eide, vont tenter de préciser les contours d’une future fédération composée de deux entités (chypriote grecque et chypriote turque). L’invasion turque a provoqué d’importants déplacements de populations, les Chypriotes grecs se réfugiant au sud et les Chypriotes turcs partant s’installer dans le nord, sous la protection de l’armée turque. Depuis, la République de Chypre, membre de l’Union européenne (UE) depuis 2004, n’exerce son autorité que sur les deux tiers de l’île, tandis qu’une République turque de Chypre du Nord (RTCN) a été autoproclamée au Nord, mais n’est reconnue que par Ankara.

42 ans de conflit

Située en Méditerranée au carrefour de trois continents, l’Afrique, l’Asie et l’Europe, la République de Chypre est proclamée le 16 août 1960 et est dirigée par un président grec, Monseigneur Makarios et par un vice-président turc, Fazil Küçük. En mars 1964, après de violents heurts intercommunautaires, les Nations unies envoient une force de maintien de la paix de 7000 hommes. Le 15 juillet 1974, Mgr Makarios est renversé par un coup d’Etat de la Garde nationale qui instaure un gouvernement favorable à l’Enosis (le rattachement à la Grèce). Le 14 août 1974, la Turquie occupe le nord de l’île, soit 38% du territoire.

Désormais, la ligne Attila ou «ligne verte» séparant les deux communautés est tracée. En décembre de la même année, à la suite de la chute du régime des colonels en Grèce, Mgr Makarios revient à la présidence. Le 15 novembre 1983, après l’échec des pourparlers intercommunautaires, le leader de la communauté turque, Rauf Denktash, proclame une «République turque du Chypre du nord (RTCN)», que seule Ankara reconnaît. Le 25 novembre 1992, la résolution 789 de l’ONU désigne la partie turque comme unique responsable du manque de progrès dans les négociations et demande une «diminution sensible» des forces turques présentes à Chypre.

Au début 1997, le gouvernement chypriote annonce l’achat de missiles S-300 à la Russie. De son côté, la Turquie négocie avec la Belgique et les Pays Bas l’achat de missiles sol-air Hawk d’occasion, que le groupe français Thomson-CSF serait amené à moderniser. Et en août de la même année, après une première rencontre le 9 juillet à New York, les leaders des deux communautés Rauf Denktash et Glafcos Cléridis se retrouvent, en vain, en Suisse, sous l’égide de l’ONU. Le 24 avril 2004, les Chypriotes grecs rejettent par référendum (plus de 75%) un plan de réunification piloté par l’ONU qui est largement approuvé par les Chypriotes turcs (près de 65%). Le 1er mai, la République de Chypre rejoint, divisée, l’UE.

Ceci dit, entre 2008 et 2015 des négociations sont engagées En 2012, les Chypriotes turcs rompent le dialogue en réaction à la prise par Chypre de la présidence tournante de l’UE. En février 2014, le président Nicos Anastasiades et le dirigeant de la RTCN Dervis Eroglu relancent les négociations. Mais les Chypriotes grecs s’en retirent en octobre pour protester contre des prospections maritimes de la Turquie dans leur zone économique exclusive (ZEE).

Le 15 mai 2015, les pourparlers en vue de l’établissement d’une «fédération bicommunautaire» reprennent après sept mois d’interruption, avec une réunion entre le président Anastasiades et Mustafa Akinci, nouveau leader de la RTCN. Le 3 décembre 2015, le secrétaire d’Etat américain John Kerry a déclaré qu’un accord pour mettre fin à la division de Chypre est «à portée de main» après avoir rencontré séparément les dirigeants des deux parties de l’île.