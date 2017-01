Combats entre rebelles et forces gouvernementales

Réagissez

Depuis une semaine, les forces loyalistes soutenues par l’aviation et la marine de la coalition arabe sous commandement saoudien tentent de déloger les rebelles houthis de positions proches du détroit de Bab Al Mandeb.

Selon l’AFP, les combats se concentrent à Dhubab, à 30 km au nord du détroit. Les forces loyalistes ont repris le détroit stratégique de Bab Al Mandab en octobre 2015, mais au nord de cette zone les rebelles contrôlent encore la majeure partie de la côte sur la mer Rouge.

Le détroit de Bab Al Mandab relie la mer rouge à l’océan Indien.

Le 22 mars 2015, les Houthis ont occupé une majeure partie de la ville de Taâiz située dans le sud-ouest du pays, à quelques kilomètres du détroit de Bab Al Mandeb, prenant ensuite le contrôle du port de Mocha. Le détroit est surtout important pour le commerce d’hydrocarbures.

Depuis 2004, les Houthis, une minorité zaïdite issue du nord-ouest du pays, mènent une guerre au gouvernement central de Sanaa. Jusqu’à 2010, six guerres ont eu lieu entre les deux belligérants. Le président de l’époque, Abdallah Saleh, les justifie par le fait que les Houthis veulent rétablir l’imamat aux dépens de la République. Le Qatar propose ses bons offices pour trouver une issue au conflit. Cependant, la médiation de 2007, suivie d’un traité en février 2008, n’a pas empêché la reprise des combats en avril de la même année. De son côté, Riyad intervient militairement en novembre 2009 à Saada, bastion des Houthis situé à ses frontières. En août 2010, un autre traité est signé à Doha entre le gouvernement et les insurgés.

La chute du président Abdallah Saleh n’a pas permis après les révoltes de 2011 le changement politique en mesure d’assurer la stabilité politique au pays. Ainsi, à la fin de septembre 2014, les rebelles sont parvenus à prendre Sanaâ, la capitale.



Bourbier

L’échec de la transition politique engagée en 2011 marquée par le renversement en septembre 2014 de Mansour Hadi par les milices houthies, a poussé une coalition des Etats voisins, à leur tête l’Arabie Saoudite, à lancer le 25 mars 2015 l’opération «Tempête décisive» contre les insurgés. De son côté, l’ex-président Saleh est devenu allié des Houthis, ses ennemis d’hier et s’impose aujourd’hui comme une des parties importantes de la crise que traverse le pays. Dans son intervention, fin décembre 2015, devant des membres de son parti, le Congrès populaire général (CPG), Saleh a refusé de participer au dialogue interyéménite pour arrêter la guerre civile. Il a proposé de «coopérer» pour convaincre les houthis d’accepter de négocier directement avec les Saoudiens, qualifiés jusqu’ici d’«agresseurs» par les rebelles.

Le 7 novembre 2015, à l’initiative des Etats-Unis, le Conseil de sécurité de l’ONU a pris des sanctions contre l’ex-président Ali Abdallah Saleh et deux chefs houthis pour avoir provoqué l’instabilité du pays. Dans une lettre adressée au Conseil de sécurité, Washington a accusé l’ex-président Saleh d’«aller au-delà de la simple tentative de semer le chaos à travers le Yémen» en utilisant les Houthis non seulement pour «décrédibiliser le gouvernement, mais aussi pour créer un climat d’instabilité propice à un coup d’Etat».

Suite aux raids aériens de la coalition arabe menés le 8 octobre contre une cérémonie funéraire dans la capitale yéménite Sanaa ayant fait 140 victimes, l’ex-président a appelé à la mobilisation à la frontière avec l’Arabie Saoudite pour «venger» les victimes des attaques de la coalition arabe dirigée par Riyad. «J’appelle les forces armées et les comités populaires à se rendre sur le front de guerre à la frontière» saoudienne pour «venger nos victimes», a déclaré Abdallah Saleh dans une allocution télévisée. Qualifiant le royaume wahhabite de «réactionnaire et rétrograde», l’ancien président a exhorté ses compatriotes à «affronter cette flagrante agression tyrannique par tous les moyens».

Et d’ajouter : «Le ministère de la Défense, l’état-major et le ministère de l’Intérieur doivent prendre les dispositions nécessaires pour accueillir les combattants sur les lignes de front à la frontière, à Najrane, Jizane et Assir», les trois provinces frontalières de l’Arabie Saoudite.